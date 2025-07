São Paulo confirma lesão grave de Ryan Francisco

Atacante do tricolor perde temporada de 2025 após se lesionar na reta final do treino desta terça-feira (15)

O atacante Ryan Francisco sofreu uma ruptura no ligamento cruzado e uma lesão no menisco durante treino realizado nesta terça-feira (15) no Centro de Treinamento da Barra Funda. O jovem, de 18 anos, irá passar por uma cirurgia nos próximos dias. A lesão aconteceu na reta final de atividade, após uma entorse no joelho, e precisou deixar o treinamento. O jogador foi levado imediatamente para o Hospital Israelita Albert Einstein, onde passou por uma ressonância magnética.

A expectativa para a recuperação é de, no mínimo, nove meses. Ou seja, Ryan deve voltar aos campos somente em 2026. Ryan Francisco estreou pelo profissional do São Paulo no dia 29 de janeiro deste ano, na vitória por 2 x 1 contra a Portuguesa, no Mercado Livre Arena Pacaembu. Desde então, o jovem tem 15 jogos pelo profissional e marcou cinco gols.

