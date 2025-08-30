Jovem Pan > Esportes > Outros Esportes > Oscar Piastri conquista a pole position no GP da Holanda de F1

Oscar Piastri conquista a pole position no GP da Holanda de F1

Brasileiro Gabriel Bortoleto garantiu o 13º lugar, à frente do companheiro de equipe Nico Hulkenberg, que ficou em 17º

  • Por Jovem Pan
  • 30/08/2025 11h22 - Atualizado em 30/08/2025 11h30
NICOLAS TUCAT / AFP Oscar Piastri conquista a pole position no GP da Holanda Oscar Piastri conquista a pole position no GP da Holanda

Oscar Piastri conquistou a pole position neste sábado (30) no GP da Holanda, a sua primeira largada na posição de honra desde o GP da Espanha ocorrido há quase três meses. Ele cravou o tempo de 1min08s662, superando seu companheiro de equipe Lando Norris por apenas 12 milésimos. Max Verstappen ficou em terceiro, enquanto Isack Hadjar foi a surpresa do Q3, garantindo a quarta colocação no grid.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, teve uma classificação difícil. Quase eliminado logo no Q1, conseguiu avançar por muito pouco — e, no Q2, garantiu o 13º lugar, à frente do companheiro Nico Hulkenberg, que ficou em 17º.

Os pilotos voltam à pista neste domingo (31), às 10h (horário de Brasília), para disputar o GP da Holanda de Fórmula 1, a 15ª etapa da temporada.

Confira o resultado do treino de classificação do GP da Holanda:

1º – Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min08s662

2º – Lando Norris (ING/McLaren), 1min08s674

3º – Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min08s925

4º – Isack Hadjar (FRA/RB), 1min09s208

5º – George Russell (ING/Mercedes), 1min09s255

6º – Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min09s340

7º – Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min09s390

8º – Liam Lawson (NZL/RB), 1min09s500

9º – Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), 1min09s505

10º – Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min09s630

Q2

11º – Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min09s493

12º – Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), 1min09s622

13º – Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), 1min09s622

14º – Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min09s637

15º – Alexander Albon (TAI/Williams), 1min09s652

Q3

16º – Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min10s104

17º – Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), 1min10s195

18º – Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min10s197

19º – Oliver Bearman (ING/Haas), 1min10s262

20º – Lance Stroll (CAN/Aston Martin), sem tempo

 

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nícolas Robert

