Oscar Piastri conquista a pole position no GP da Holanda de F1
Brasileiro Gabriel Bortoleto garantiu o 13º lugar, à frente do companheiro de equipe Nico Hulkenberg, que ficou em 17º
Oscar Piastri conquistou a pole position neste sábado (30) no GP da Holanda, a sua primeira largada na posição de honra desde o GP da Espanha ocorrido há quase três meses. Ele cravou o tempo de 1min08s662, superando seu companheiro de equipe Lando Norris por apenas 12 milésimos. Max Verstappen ficou em terceiro, enquanto Isack Hadjar foi a surpresa do Q3, garantindo a quarta colocação no grid.
O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, teve uma classificação difícil. Quase eliminado logo no Q1, conseguiu avançar por muito pouco — e, no Q2, garantiu o 13º lugar, à frente do companheiro Nico Hulkenberg, que ficou em 17º.
Os pilotos voltam à pista neste domingo (31), às 10h (horário de Brasília), para disputar o GP da Holanda de Fórmula 1, a 15ª etapa da temporada.
Confira o resultado do treino de classificação do GP da Holanda:
1º – Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min08s662
2º – Lando Norris (ING/McLaren), 1min08s674
3º – Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min08s925
4º – Isack Hadjar (FRA/RB), 1min09s208
5º – George Russell (ING/Mercedes), 1min09s255
6º – Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min09s340
7º – Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min09s390
8º – Liam Lawson (NZL/RB), 1min09s500
9º – Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), 1min09s505
10º – Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min09s630
Q2
11º – Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min09s493
12º – Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), 1min09s622
13º – Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), 1min09s622
14º – Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min09s637
15º – Alexander Albon (TAI/Williams), 1min09s652
Q3
16º – Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min10s104
17º – Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), 1min10s195
18º – Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min10s197
19º – Oliver Bearman (ING/Haas), 1min10s262
20º – Lance Stroll (CAN/Aston Martin), sem tempo
*Com informações do Estadão Conteúdo
Publicado por Nícolas Robert
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.