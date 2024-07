Confusão, atletas esquecidos e desistência: confira como foi o primeiro dia das Olimpíadas de Paris

Cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos só vai acontecer na sexta-feira (26), mas a movimentação já está rolando solta em Paris

A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos só vai acontecer na sexta-feira (26), mas a movimentação já está rolando solta em Paris. Afinal, além da chegada dos atletas, duas modalidades já começaram a ser disputadas: futebol e rúgbi de sete, o que faz com que esta quarta tenha marcado o início das Olimpíadas de 2024. O Brasil ainda não estreou, porque não se classificou para nenhum dos dois esportes, porém, a partir de quinta-feira (25), já será possível acompanhar a delegação brasileira. Mesmo sem ter entrado em quadra, o Brasil já sofreu algumas baixas por lesão, foi esquecido na pista de treino e teve mala extraviada. Esses primeiro dias de Jogos Olímpicos também ficaram marcados por desistência da competição, confusão e reclamação dos uniformes. Mas, também teve coisas boas. LeBron James, craque do basquete dos Estados Unidos, se emocionou ao ser escolhidos para ser o porta-bandeira da delegação norte-americana na cerimônia de abertura. Confira tudo o que rolou nestes primeiros dias de Olimpíadas.

Confusão no jogo da Argentina

Uma confusão tomou conta do jogo de Argentina e Marrocos e a partida precisou ser paralisada por duas horas. Tudo começou quando o árbitro deu 15 minutos de acréscimos e a Argentina conseguiu fazer o segundo gol, empatando o jogo. O lance foi invalidado por impedimento após revisão do VAR realizada no momento em que a partida havia sido dada como encerrada. O gol, no entanto, esquentou o clima no Geoffroy-Guichard, cujos ânimos dos torcedores já estavam exaltados antes do início, com vaias para os jogadores da ‘Albiceleste’ em meio a um momento de tensão entre França e Argentina, depois de os jogadores da tricampeã mundial terem comemorado o recente título da Copa América cantando uma música considerada ‘racista’ direcionada aos jogadores dos ‘Bleus’. Ao se reunirem para comemorar o empate, os sul-americanos foram alvo de garrafas e copos atirados das arquibancadas, o que obrigou o árbitro, o sueco Glenn Nyberg, a convidar os jogadores a irem aos vestiários. O jogo foi reiniciado duas horas depois, sem torcida. Com o gol anulado dos argentinos, o Marrocos venceu a partida por 2 a 1.

Atletas esquecidos

Os skatistas brasileiros passaram por uma situação delicada nesta durante o treino. Eles foram esquecidos na pista e ficaram mais de três horas esperando pelo ônibus para retornar a Vila Olímpicas. Como não conseguiram, precisaram se virar por conta própria para voltar para o espaço. Os brasileiros brincaram com a situação nas redes sociais, mas demonstraram descontentamento e desconforto com toda a situação. “Vamos ter que pegar um carro para ir para Vila. Não fazemos ideia de onde estão os ônibus, do que está acontecendo”, disse Rayssa Leal. Visivelmente cansada, a atleta continuou o desabafo: “A gente está tão estressada por conta do sol que bate na nossa cabeça que não tem como falar brincando. Está todo mundo muito estressado”. Ao todo, os esportistas e a delegação brasileira esperaram mais de três horas pelo transporte e tiveram de resolver a situação por conta própria, pegando um táxi até o local de descanso. Rayssa leal protestou contra o descaso.

Desfalques do Brasil

Darlan Romani, do arremesso de peso, e Isaac Souza, dos Saltos Ornamentais, estão fora dos jogos Olímpicos de Paris. O arremessador de peso nem chegou a viajar para França, foi afastado da competição devido a uma hérnia de disco. O atleta vai precisar ser submetido a cirurgia, segundo a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt). “Darlan passará por uma nova cirurgia, o que impossibilitará sua participação na Olimpíada de Paris”, informou a CBAt. Isaac Souza, é outra baixa do Time Brasil. Ele rompeu o tendão do tríceps esquerdo durante um treinamento no Rio de Janeiro na última segunda-feira (22) e precisará passar por cirurgia. Nesta quarta-feira (24), o cubano naturalizado brasileiro, Leal, levou um susto nos treinos. Ele acabou se machucando e até caiu no chão durante uma jogada nos treinos em Paris. Até o momento, Leal segue relacionado para os jogos.

Desistência

Pegando todos de surpresa, Jannik Sinner, tenista número 1 do mundo, desistiu de participar dos Jogos Olímpicos de Paris. Por meio das redes sociais ele revelou que foi diagnosticado com amidalite após se sentir mal durante os treinamentos para a Olimpíada. A desistência, segundo o tenista, foi uma orientação médica. “Depois de uma boa semana de treino no saibro, comecei a me sentir mal. Passei alguns dias descansando e durante uma consulta o médico descobriu uma amidalite e me aconselhou veementemente a não jogar”, afirmou.

Mala de Bia Haddad extraviada

Tenista brasileira Bia Haddad teve uma pequena dor de cabeça durante a viagem para Paris. Isso porque sua mala foi extraviada na segunda-feira (22) e só voltou a posse da atleta nesta quarta. Passada mais de 48 horas ela foi encontrada e entregue ao Comitê Olímpico do Brasil (COB). Bia chegou a Paris na última segunda-feira (22), mas sua bagagem foi perdida pela companhia aérea suíça Swiss Airlines e ficou retida no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

Espionagem de treino

A seleção canadense feminina de futebol utilizou um drone para espionar o treinamento do time neozelandês em Saint-Etienne, na França. Essa é a acusação do Comitê Olímpico da Nova Zelândia (CONZ) em comunicado oficial. “Membros da comissão neozelandesa relataram o incidente à polícia e o operador do drone, que foi identificado como um membro da comissão canadense de futebol feminino, foi detido”, afirmou o CONZ. “O Comitê Olímpico da Nova Zelândia e a seleção neozelandesa defendem a integridade e a justiça da Olimpíada e estão profundamente chocados e desapontados com este incidente”, completou o órgão. Além do pronunciamento, a organização neozelandesa fez uma queixa forma ao Comitê Olímpico Internacional (COI) contra as canadenses. As duas equipes se enfrentam nesta quinta-feira, às 12h (de Brasília), na primeira rodada do futebol feminino da Olimpíada de Paris-2024.

Cama anti sexo e camisinha de presente

Atletas que já chegaram a Paris estão testando as camas feitas de papelão e colchão de polietileno. Havia boatos de que as camas eram frágeis e ‘anti-sexo’, mas após vários vídeos engraçados dos participantes testando os móveis de seus dormitórios viralizarem, parece que é fake a informação. Em vídeos compartilhados nas redes sociais, os atletas aparecem fazendo flexões, saltos, rolamentos e até mesmo parada de mão. Outra trend que viralizou, fou a do kit com os recebidos. Eles ganharam um kit de boas-vindas do comitê organizador local, que contém itens essenciais, como um celular e duas camisinhas, além de um guia turístico portátil, garrafas d’água, filtro solar e outros cosméticos.

LeBron James emocionado

O craque do Basquete dos Estados Unidos se emocionou ao saber que seria o porta-bandeira da delegação norte-americana na cerimônia de abertura da Olimpíada de Paris. O momento foi filmado pela seleção de basquete dos EUA e compartilhado nas redes sociais. “Primeiro de tudo, Steph, obrigado pelas palavras, cara. E definitivamente quando criança, todos nós sabemos de onde a gente vem, vidas diferentes, cidades diferentes, criações diferentes, acho que a última coisa na nossa cabeça era um dia carregar a bandeira e representar nosso país na Olimpíada. Nunca foi uma hipótese, nunca foi um sonho, mas é uma honra”, agradeceu o atleta.

Stephen Curry was the one to break the news to LeBron James that he has been chosen by his fellow Olympians to raise the United States flag at the 2024 Olympic Games Opening Ceremony. Legend to legend! Amazing moment! ❤️🇺🇸 pic.twitter.com/jaiqIZtbPm — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) July 22, 2024

*Com informações da AFP