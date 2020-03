São Paulo é líder em cinco fundamentos no Campeonato Paulista

Luís Moura/Estadão Conteúdo Reinaldo anotou o segundo gol do São Paulo contra a Ponte Preta no Morumbi



O São Paulo começa a pausa no Campeonato Paulista 2020 classificado para as quarta de final com duas rodadas de antecedência. Mantendo um bom nível no torneio, o Tricolor é o terceiro na classificação geral e vem liderando cinco fundamentos até o momento.

Sob o comando de Fernando Diniz, o time do Morumbi é disparado o que mais finaliza na competição estadual. Segundo informações do site “Footstats”, especializado em estatísticas de futebol, a equipe arrematou 188 vezes, sendo 78 nas metas adversárias. A média de 7.8 chute por jogo é a maior de torneio, à frente do Palmeiras, segundo colocado no quesito, que tem 6.1 por confronto.

Graças ao estilo de jogo implantado por Diniz, o São Paulo também domina quando o assunto é passes e manutenção da bola. Com média 526.6 passes trocados e 63% do tempo com a bola por embate, o grupo são-paulino também é amplamente superior ao Corinthians, que detém 498.5 passes por jogo e 58% de posse – segunda melhor marca do Paulistão nos dois fundamentos.

Ainda no setor ofensivo, o Tricolor é quem mais acerta cruzamentos no campeonato, com 90 até o momento. Com 30,8% de aproveitamento, o time lidera o ranking, sendo “perseguido” pelo rival Corinthians.

Apesar de ser dominante nos fatores listados, o São Paulo não detém o melhor ataque da competição. Com 14 bolas na rede, os comandados de Diniz ficam atrás de Mirassol (16), Palmeiras (15) e Guarani (15).

Tricolor é o mais disciplinado

O São Paulo também é a equipe que “menos bate” no Campeonato Paulista 2020. Por enquanto, o time cometeu 111 faltas, resultando em uma média de apenas 11.1 por partida. O vice-líder no quesito é o Santos, com apenas uma infração a mais.

Controlado na marcação e nas reclamações, o Tricolor vai para a paralisação com o time que menos recebeu cartões. Foram 15 amarelos e nenhum vermelho em 10 rodadas.