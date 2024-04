São Paulo e Palmeiras ficam no empate sem gols em jogo marcado pelas pazes de Abel e Belmonte

Equipes fizeram um jogo trucado; Alisson deu uma de goleiro e evitou gol alviverde

JHONY INACIO/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Calleri, do São Paulo, disputa lance com Gustavo Gómez, do Palmeiras, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro



Os mais de 50 mil torcedores que lotaram o Morumbi nesta noite quente de segunda-feira (29), não tiveram a chance de comemorar o gol tricolor e ver a equipe chegar a sua terceira vitória seguida, algo que não acontece desde julho de 2013. Isso porque São Paulo e Palmeiras fizeram um jogo trucado e ficaram no empate em gols, mantendo a invencibilidade alviverde no Morumbi. Ele não perde para o tricolor em sua casa desde 2017 pelo Campeonato Brasileiro. Antes do início da partida uma cena chamou atenção nos bastidores. Carlos Belmonte, que em março protagonizou um ato xenofóbico contra Abel Ferreira, recepcionou a comissão do Palmeiras e pediu desculpa para o treinador alviverde.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Arquibancada Tricolor (@arqtricolor)

O primeiro tempo entre as equipes foi fraco, sem grandes chances para nenhum dos lados. A melhor chance do São Paulo saiu dos pés de Bobadilla, que chutou de fora da área e Alan Franco desviou, mas a bola foi pelo lado direto de Weverton. Já a oportunidade o Palmeiras, veio em uma bela cabeçada de Gustavo Gomez, que Rafael defendeu. No segundo tempo, o jogo ficou melhor. O Palmeiras era superior nos minutos iniciais e teve uma ótima chance com Lázaro. Após uma saída de bola errada do São Paulo, Endrick recuperou para o Palmeiras e encontrou o atacante dentro da área. Sem goleiro, porque Rafael já tinha sido deslocado da jogada, Alisson salvou o chute alviverde e evitou o que poderia ter sido o primeiro gol do jogo. O São Paulo também ficou perto de marcar com Calleri. O argentino recebeu a bola e tentou fazer um gol de calcanhar, mas a bola bateu na trave.

Com o resultado, o Palmeiras chegou ao seu terceiro jogo sem vencer no campeonato, enquanto o São Paulo conheceu o seu primeiro empate. Somando apenas um ponto, ambas as equipes seguem na segunda parte da tabela do Brasileirão. O São paulo atualmente está na 14ª posição, com quatro pontos, enquanto o Palmeiras ocupa a 12ª, com cinco pontos. O empate desta segunda manteve o confronto sem vencedor neste ano. Em 2024, as equipes já se enfrentaram três vezes e nenhum time saiu vitorioso.