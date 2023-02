São Paulo encaminha empréstimo de Liziero ao Coritiba para ter Nathan de volta 

Sem espaço com Rogério Ceni, o volante será cedido até o final da temporada e terá seus vencimentos pagos pelo clube paranaense

Foto: FERNANDO MORENO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Liziero em ação em partida entre Atlético-MG x São Paulo



O São Paulo encaminhou nesta sexta-feira, 3, o empréstimo do meio-campista Igor Liziero ao Coritiba. A informação foi divulgada pela ESPN e confirmada pelo repórter Gabriel Sá, do Grupo Jovem Pan. Sem espaço com Rogério Ceni, o volante será cedido até o final da temporada e terá seus vencimentos pagos pelo clube paranaense. Em troca, o Coxa vai devolver o jovem Nathan, que estava emprestado pelo Tricolor até o final de março. Lateral direito de origem, o cria da base são-paulina chega para resolver um problema no setor. Isto porque Rafinha, Igor Vinícius e Moreira estão lesionados e sem condições de jogar nas próximas rodadas do Paulistão. No último jogo, o colombiano Luís Orejuela decepcionou na derrota para o Corinthians e foi extremamente criticado pela torcida.