São Paulo encaminha vaga às oitavas da Sul-Americana e pode se classificar na próxima rodada; veja como

Com a vitória sobre o Jorge Wilstermann, o Tricolor manteve os 100% de aproveitamento, chegou aos nove pontos e abriu cinco de vantagem para o segundo colocado Everton (Chile)

EFE/Jorge Abrego Rodrigo Nestor e Marquinhos comemoram gol do São Paulo diante do Jorge Wilstermann, na Bolívia, pela Copa Sul-Americana



O São Paulo encaminhou sua vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana na noite da última quinta-feira, 28, ao vencer o Jorge Wilstermann por 3 a 1, em Cochabamba, na Bolívia. Com o resultado, o Tricolor manteve os 100% de aproveitamento, chegou aos nove pontos e abriu cinco de vantagem para o segundo colocado Everton (Chile) – apenas o primeiro colocado de cada chave avança ao mata-mata. Desta forma, o time treinado por Rogério Ceni pode assegurar matematicamente sua classificação já na semana que vem, com a realização da quarta e antepenúltima rodada.

Para isso acontecer, o São Paulo precisará ganhar do Everton na quinta-feira, 5, na cidade de Viña del Mar – a bola rola a partir das 19h15 (de Brasília). Depois, o Tricolor terá que torcer o terceiro colocado Ayacucho, atualmente com três pontos, não vença o Jorge Wilstermann, clube boliviano que tem apenas um ponto no torneio da Conmebol – o duelo acontecerá na casa do representante do Peru. Desta forma, o time paulista apenas cumpriria tabela nas últimas duas rodadas do Grupo D, diante de bolivianos e peruanos, no Morumbi.