Gabriel Veron leva 11 pontos após corte no pé e desfalca o Palmeiras na Libertadores da América 

O jovem tenta se recuperar a tempo de disputar o confronto decisivo das oitavas da Copa do Brasil, diante do São Paulo, no próximo dia 14

Foto: ROBERTO GARDINALLI/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO FUP20220227246 - 27/02/2022 Gabriel Veron será baixa no Palmeiras na próxima partida da Libertadores da América



O Palmeiras informou nesta segunda-feira, 4, que o atacante Gabriel Veron sofreu um corte no pé direito e precisou levar 11 pontos no local do ferimento. Desta forma, o atacante é desfalque certo para o duelo diante do Cerro Porteño, no Allianz Parque, marcado para esta quarta-feira, 6, pela rodada de volta das oitavas da Libertadores da América – na ida, o time de Abel Ferreira ganhou dos paraguaios por 3 a 0 e abriu boa vantagem. O jovem, desta forma, tenta se recuperar a tempo de disputar o confronto decisivo das oitavas da Copa do Brasil, diante do São Paulo, no próximo dia 14 – os são-paulinos venceram a partida de ida por 1 a 0.

A boa notícia para o técnico Abel Ferreira é o retorno de Jorge, lateral-esquerdo que cumpriu o período de isolamento após testar positivo para Covid-19. Preservado na derrota para o Athletico-PR, Marcos Rocha também participou das atividades com bola na Academia de Futebol. Já o meio-campista Jailson, em recuperação de uma lesão no joelho direito, cumpriu cronograma tanto internamente quanto no gramado. Depois de pegar os paraguaios em casa, o conjunto palmeirense viaja para enfrentar o Fortaleza, no próximo domingo, 10, no Castelão.