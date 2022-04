São Paulo estreia na Copa Sul-Americana com time reserva; veja provável escalação

Priorizando o Brasileirão, que começa no próximo fim de semana, Rogério Ceni colocará em campo uma equipe bastante modificada em relação ao grupo que disputou as finais do Paulistão

Reprodução/São Paulo FC Rogério Ceni conversa com Andrés Colorado durante treino do São Paulo



O São Paulo começa sua trajetória em busca do bicampeonato da Copa Sul-Americana a partir das 21h30 (de Brasília), diante do Ayacucho, no Estádio Nacional de Lima, no Peru – a sede do jogo foi modificada devido aos protestos que acontecem no país. Apesar da expectativa da estreia no torneio da Conmebol, o Tricolor não viajou com os jogadores considerados titulares de Rogério Ceni. Priorizando o Brasileirão, que começa no próximo fim de semana, o treinador colocará em campo uma equipe bastante modificada em relação ao grupo que disputou as finais do Paulistão.

Assim, uma provável escalação tem: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Robert Arboleda, Miranda e Reinaldo; Luan, Andrés Colorado e Talles Costa; Rigoni, Nikão (Marquinhos) e Luciano. Na primeira rodada do Grupo E, Everton (Chile) e Jorge Wilstermann (Bolívia) empataram em 1 a 1, em duelo realizado em Viña del Mar, litoral chileno. Já no próximo domingo, às 19 horas (de Brasília), no Morumbi, o São Paulo encara o Athletico-PR, em seu primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. A tendência é que Jonathan Calleri, Eder, Pablo Maia e os demais titulares comecem o confronto como titulares.