São Paulo faz 29 a 0 no Taboão da Serra pelo Paulistão Feminino

O Tricolor conseguiu a sua maior vitória da história

Reprodução/SPFC O São Paulo aplicou 29 a 0 no Taboão da Serra



O São Paulo fez 29 a 0 no Taboão da Serra, nesta quarta-feira, 21, e aplicou maior goleada de sua história, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Paulista feminino – até então, o resultado mais expressivo havia sido um 21 a 0 contra o Ativa-MS, em 1997. Os gols do time da capital foram marcados por: Gioavaninha (3), Kamilla (6), Glaucia (2), Gioavana, Duda (3) Andressa (2), Emily (4) Carol (5), Pérolla, Dani e um gol contra. No intervalo da partida, a volante Nina, da equipe da região metropolitana, desabafou e explicou as dificuldades do clube.

“A gente usa a camisa do CAT, mas só para participar do Campeonato Paulista. Ninguém recebe salário, não temos apoio nenhum, nem uniforme de treino a gente tem. Somos só nós e a comissão técnica mesmo. Treinamos dois dias pra começar o campeonato, mas não vamos baixar a cabeça nunca” afirmou a jogadora à TV FPF. Tauani, outra jogadora do Taboão, também exaltou a garra da equipe. Eu estou muito orgulhosa do meu time porque a gente teve garra. Nossa equipe só tem um mês juntos. Mesmo um time muito superior ao nosso eu estou orgulhosa, mesmo não tendo o resultado. Agora é seguir em frente”, disse a atleta.

Na rodada inaugural do torneio, o São Paulo venceu o RB Bragantino por 3 a 0; enquanto o Taboão da Serra havia perdido por 2 a 1 para a Realidade Jovem. O Tricolor soma seis pontos e lidera o Grupo 1. O Taboão é o lanterna.