Seleção brasileira feminina se apresenta para sessão de treinos em Portugal

Pia Sundhage convocou apenas atletas que atuam fora do Brasil para o período de treinamento até o dia 27 de outubro

Laura Zago/CBF Formiga (PSG) foi uma das atletas convocadas para a sessão de treinos em Portugal



Nesta segunda-feira, 19, as atletas da seleção brasileira que atuam nos Estados Unidos, China e Europa se apresentaram em Portimão, Portugal, para uma série de treinos até o dia 27 de outubro. Inicialmente a data seria reservada para amistosos da Fifa, mas por causa da pandemia da Covid-19 a Confederação Brasileira de Futebol – CBF optou por realizar treinamentos.

De acordo com a CBF as primeiras a se apresentarem foram a atacante Millene e a zagueira Rafaelle, que vieram da China. Das 21 convocadas, dezoito já estão concentradas com a comissão técnica e a treinador Pia Sundhage. Liberada por questões pessoais, Marta se juntará a equipe somente no dia 23. Como parte do protocolo de segurança, todas as atletas foram submetidas a exames de RT-PCR (Covid-19). Toda a delegação já tinha realizado testes de Swab Nasal quatro dias antes da apresentação.

Para o período de treinamentos, Pia terá oito novidades: a goleira Daniele Neuhaus (Benfica – Portugal), a defensora Rayanne (Braga – Portugal), as meias Giovanna (Barcelona – Espanha), Laís (Apollon Limassol – Chipre) e Ana Vitória (Benfica -Portugal), além das atacantes Mylena (FC de Familicão – Portugal), Nycole (Benfica – Portugal) e Valéria (Madrid CFF – Espanha). Com as estreantes, a técnica terá observado 62 atletas em um ano e um mês de trabalho.

A seleção teve o desfalque de três jogadoras veteranas no grupo por causa de lesão. A atacante Bia Zaneratto, do Wuhan Xiniyjuan (China), e a defensora Antonia, do Madrid CFF (Espanha), sofreram uma lesão da musculatura anterior da coxa esquerda e direita, respectivamente, e foram dispensadas. A meia-atacante Andressa Alves, do Roma (Itália), apresentou lesão do músculo posterior da coxa direita. Novas atletas não foram chamadas.

#SeleçãoFeminina em Portugal! Veja como foi a apresentação da equipe para período de treinos. 🇧🇷⚽ pic.twitter.com/NfJNDznVh6 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) October 19, 2020

Confira abaixo a lista de jogadoras que participam da sessão de treinos em Portugal:

Goleiras: Aline Reis (UD Granadilla Tenerife) Daniele Neuhaus (Benfica) e Natascha (Paris FC).

Defensoras: Kathellen (Inter de Milão), Jucinara (Levante UD), Rafaelle (Changchun Dazhong) e Rayanne (Sporting Club Braga).

Meio-campistas: Ana Vitória (Benfica), Debinha (North Carolina Courage), Formiga (Paris Saint-Germain), Giovanna (Barcelona), Laís Araújo (Apollon Limassol), Luana (Paris Saint-Germain), Maria (Juventus) e Millene (Wuhan Xinjiyuan).

Atacantes: Ludmila (Atlético de Madrid), Marta (Orlando Pride), Mylena (FC de Familicão), Nycole Raysla (Benfica), Raquel (Sporting Lisboa) e Valéria (Madrid CFF).