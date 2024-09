São Paulo fica no empate com Atlético-MG e é eliminado da Copa do Brasil

Na semifinal, Galo encara o Vasco, que eliminou o Athletico-PR

FáBIO BARROS/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Alan Franco, do Atlético Mineiro, em lance contra o São Paulo, durante partida válida pelas quartas de finais da Copa do Brasil 2024



O São Paulo está fora da Copa do Brasil. A equipe empatou por 0 a 0 com o Atlético-MG, nesta quinta-feira (12) Ainda que as duas equipes tenham tido bons momentos, principalmente, no primeiro tempo, o futebol foi condizente com a qualidade do gramado da Arena MRV, casa atleticana em Belo Horizonte. Um trabalho de recuperação de quase um mês não foi suficiente para corrigir irregularidades na grama, que fez a bola quicar excessivamente e dificultou o domínio dos jogadores. Na semifinal, o Atlético-MG encara o Vasco, que eliminou o Athletico-PR na quarta-feira. Saravia recebeu o terceiro amarelo e está suspenso. Também nesta quinta-feira, o Flamengo eliminou o Bahia e avançou à semifinal, em que brigará contra o Corinthians pela vaga na decisão. O São Paulo retorna para a capital paulista ainda na madrugada desta sexta-feira (13). Na noite de sábado, a equipe volta a Belo Horizonte, onde enfrenta o Cruzeiro, no domingo, às 18h30, pela 26ª rodada do Brasileirão. No mesmo dia e horário, o Atlético-MG visita o Bahia.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Sarah Américo