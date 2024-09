Brasil leva virada da Holanda e se complica na Copa Davis

Com essas duas derrotas, a seleção brasileira ocupa a última posição do grupo, acumulando apenas duas vitórias em seis confrontos

Luke Hales / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Thiago Monteiro, do Brasil, retorna contra Ugo Humbert, da França, durante a primeira rodada de simples masculino no primeiro dia do Aberto dos Estados Unidos de 2024



O Brasil enfrentou um revés na fase de grupos da Copa Davis, complicando suas possibilidades de classificação. Na última quinta-feira (11), a equipe nacional, que já havia perdido para a Itália, viu suas esperanças diminuírem após uma derrota para a Holanda, com o placar final de 2 a 1 em Bolonha, na Itália. João Fonseca foi o único a garantir uma vitória, enquanto Thiago Monteiro e a dupla não conseguiram superar seus adversários. Na partida anterior, realizada na quarta-feira, o Brasil também havia sido derrotado pela Itália, resultando em uma campanha difícil até o momento. Com essas duas derrotas, a seleção brasileira ocupa a última posição do grupo, acumulando apenas duas vitórias em seis confrontos. A situação se torna ainda mais crítica, pois a equipe precisa de um desempenho excepcional nas próximas partidas.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Para ter chances de avançar às quartas de final, que ocorrerão em Málaga em novembro, o Brasil precisa vencer a Bélgica por 3 a 0 no próximo sábado. Além disso, a equipe deve torcer por resultados favoráveis em outros jogos para garantir a classificação. A pressão aumenta, e a equipe precisa se unir para reverter a situação. Na partida contra a Holanda, João Fonseca conseguiu uma vitória convincente sobre Botic van de Zandschulp, vencendo por 2 sets a 0. No entanto, Thiago Monteiro não teve a mesma sorte, perdendo para Tallon Griekspoor.

A derrota na partida de duplas, onde Marcelo Melo e Rafael Matos foram superados por Wesley Koolhof e Botic van de Zandschulp, selou o destino da equipe na competição. O Brasil se prepara para o próximo desafio contra a Bélgica, marcado para sábado às 10 horas, no horário de Brasília. A equipe precisa de uma vitória contundente para manter vivas as esperanças de avançar na Copa Davis e reverter a situação complicada em que se encontra.

*Reportagem produzida com auxílio de IA