São Paulo inscreve Miranda, Eder e Benítez no Paulista; dupla fica fora

Hernán Crespo decidiu pelo trio para completar a relação de jogadores que estarão à disposição para a fase de grupos do Estadual; Tricolor vive a expectativa de retornar aos gramados neste final de semana

Reprodução/São Paulo FC Miranda durante treinamento no São Paulo



O São Paulo decidiu na tarde desta sexta-feira, 9, com quais nomes iria preencher a sua relação de inscritos para a fase de grupos do Campeonato Paulista. Miranda, Eder e Benítez foram os escolhidos pelo técnico Hernán Crespo para integrar as últimas três vagas da lista A do Estadual, aquela que não contempla os atletas revelados nas categorias de base. Desta forma, William e Orejuela, outros dois reforços do Tricolor para a temporada 2021, só poderão ingressar na competição a partir das quartas de final – a FPF não permite que atletas que já deixaram a equipe, como Tchê Tchê e Toró, saiam da lista.

O São Paulo vive a expectativa de retornar aos gramados no próximo final de semana. Isto porque o governo do Estado de São Paulo aprovou a retomada do futebol nesta sexta-feira. Até o momento, o Tricolor tem sete pontos conquistados em quatro rodadas e lidera do Grupo B.

Confira os 26 jogadores inscritos pelo São Paulo na lista A do Paulistão:

Goleiros: Tiago Volpi, Lucas Perri e Thiago Couto

Laterais: Igor Vinicius, Reinaldo e Léo

Zagueiros: Arboleda, Bruno Alves, Diego Costa, Miranda e Rodrigo Freitas

Volantes:Luan, Tchê Tchê e Liziero

Meias: Daniel Alves, Hernanes, Vitor Bueno, Igor Gomes, Benítez e Gabriel Sara;

Atacantes: Luciano, Pablo, Toró, Bruno Rodrigues, Rojas, e Eder

Confira os oito jogadores inscritos pelo São Paulo na lista B do Paulistão:

Zagueiros: Luizão e Lucas Beraldo;

Laterais: Welington e Gabriel Rodrigues;

Volante: Rodrigo Nestor;

Meia: Talles Costa;

Atacantes: Galeano e Vitinho