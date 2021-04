Governo Doria confirma retorno do Campeonato Paulista nos próximos dias

Ontem, o Ministério Público encaminhou um documento com um novo protocolo contra o coronavírus que foi aceito pelo Centro de Contingência da Covid-19

O Campeonato Paulista 2021 será retomado nos próximos dias. Em contato com a reportagem do Grupo Jovem Pan, na manhã desta sexta-feira, 9, a assessoria do governador João Doria (PSDB) confirmou que o torneio voltará a ser disputado no Estado de São Paulo após praticamente um mês de paralisação. Ontem, o Ministério Público encaminhou um documento com um novo protocolo contra o coronavírus que foi aceito pelo Centro de Contingência da Covid-19. Nas próximas horas, o mandatário dará mais detalhes sobre a retomada da competição em entrevista coletiva.

No dia 11 de março, o tucano decretou a fase emergencial, a mais rígida do Plano São Paulo até agora, proibindo a prática de esportes coletivos em todo o Estado. Com o aumento de casos e mortes em decorrência da doença, João Doria prorrogou a medida por mais 15 dias, permitindo com que as equipes apenas treinassem em seus respectivos centros de treinamento no período. Ao mesmo tempo, a FPF, contrária à decisão, tentou encaixar algumas partidas em outros Estados. A entidade, contudo, só conseguiu realizar os jogos entre Corinthians x Mirassol e São Bento x Palmeiras na cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro.

Em seu último posicionamento oficial, a Federação Paulista prometeu que o Estadual terá a sua data final mantida, a fim de não prejudicar o andamento de outras competições, com o Campeonato Brasileiro. Desta forma, os times terão um calendário ainda mais apertado, disputando jogos em um período de cerca de 48 horas. O Paulistão foi paralisado na quarta rodada da fase de grupos. Assim, restam ainda 11 datas até o fim do torneio.