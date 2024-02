São Paulo mira Di Maria para lugar de James Rodriguez

Jogador argentino defende o Benfica, de Portugal, e está com contrato no fim; outros clubes brasileiros também demonstram interesse

PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP Avançado argentino nº 11 do Benfica, Angel Di Maria, olha para trás durante o jogo de futebol da Liga Portuguesa entre SL Benfica e Boavista FC, no estádio da Luz, em Lisboa, a 19 de janeiro



O São Paulo estuda a contratação do jogador argentino Di María, que atualmente defende o Benfica de Portugal, e está com seu contrato prestes a ser encerrado. A informação foi confirmada por Daniel Lian, repórter da Jovem Pan. O jogador tem vínculo com a equipe até o final de junho, o que já permite que ele possa assinar um pré-acordo. A possível chegada de Di María ao tricolor, que no último domingo, 4, conquistou o título inédito da Supercopa, seria para substituir o colombiano James Rodriguez, que não está satisfeito com sua posição no clube, e seu futuro deve ser definido nos próximos dias. O jogador não viajou com o time para Belo Horizonte, onde foi realizada a final da Supercopa, a qual o tricolor derrotou o Palmeiras nos pênaltis.

Contudo, segundo o jornal Correio da Manhã, de Portugal, seria o salário, que não caberia no orçamento do clube paulista. Atualmente o Di Maria recebe em torno de R$ 27 milhões por temporada. Se o interesse do clube paulista se confirmar, o argentino pode passar a ser o jogador mais bem pago no futebol brasileiro na atualidade. Atualmente, a vaga é ocupada por Dudu, do Palmeiras, que recebe R$ 2,1 milhões. Apesar do interesse do São Paulo, ele não seria o único que com interesse no argentino, Corinthians e Grêmio também estaria de olha na situação do jogador no mercado, segundo o jornalista Ekrem Konur, da TNT Sports Argentina.