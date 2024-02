Com conquista da Supercopa, São Paulo ‘zera’ títulos e se torna o único ‘campeão de tudo’ no Brasil

Equipe de Thiago Carpini derrotou o Palmeiras nos pênaltis e alcançou mais um título inédito

GILSON LOBO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO São Paulo se torna a única equipe brasileira a ter todos os títulos possíveis no calendário atual do futebol brasileiro



O São Paulo alcançou um feito histórico ao conquistar a Supercopa do Brasil. A vitória veio no último domingo, 4, após uma disputa de pênaltis contra o Palmeiras, no Mineirão, em Belo Horizonte, após um empate sem gols no tempo regulamentar. Com o resultado, a equipe Tricolor se tornou a única equipe brasileira a ter todos os títulos possíveis no calendário atual, sendo campeão estadual, do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, da Supercopa do Brasil, da Copa Sul-Americana, da Copa Libertadores, da Recopa Sul-Americana e do Mundial. A coleção completa de troféus é um feito inédito no futebol brasileiro.

A conquista da Supercopa é um título inédito para o tricolor. O feito também marcou o primeiro título na carreira de Thiago Carpini, que completa cinco anos como treinado em agosto. Passado a final da Supercopa, o São Paulo agora volta suas atenções para o Campeonato Paulista, o qual segue invicto. O tricolor volta a campo na quarta-feira, 7, às 25h35, diante do Água Santas.

*Reportagem produzida com auxílio de IA