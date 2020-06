São Paulo segue monitorando Lucas Moura, Miranda e Calleri, diz dirigente

Will Oliver/EFE Lucas Moura tem contrato com o Tottenham até 2023



Lucas Moura, Miranda e Jonathan Calleri formam um trio que é o sonho da torcida são-paulina e da diretoria do Tricolor. De acordo com Alexandre Pássaro, gerente de futebol do São Paulo, os três estão no radar “permanente do clube” e são monitorados constantemente.

“Adiciono um terceiro aí, que é o Calleri. Esse é o trio de ferro (risos). A gente tem que estar sempre próximo desses caras, mas o esforço que a gente precisa fazer para estar próximo deles é quase nulo, porque eles são muito próximos do São Paulo. Eles são jogadores que, ao que nos consta, deixam qualquer outro clube, qualquer outra possibilidade muito distante”, disse Pássaro, em entrevista à “Rádio Transamérica”.

O dirigente, no entanto, deixa claro que repatriar os jogadores neste momento não é uma missão fácil. O São Paulo vive uma situação financeira complicada, que está sendo agravada devido à pandemia de Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus.

“A gente queria ter o Miranda, queria ter o Lucas Moura, queria ter o Calleri. A gente queria isso para ontem, não é segredo para ninguém. A grande questão é: em quais condições? Tanto para a gente quanto para eles e para o clube em que eles estão”, comentou.

Multicampeão no clube, Miranda é o atleta com mais possibilidade de retornar ao Morumbi. Atualmente com 35 anos, ele tem contrato com Jiangsu Suning (China) até a metade de 2021 e revelou o desejo de voltar ao futebol brasileiro recentemente.

Calleri, por sua vez, não deve voltar ao São Paulo tão cedo. O atacante pertence a um grupo de empresários, que pagou cerca de R$ 40 milhões para tirá-lo do Boca Juniors e espera reaver parte do dinheiro. O argentino já foi emprestado a West Ham, Las Palmas, Alavés e Espanyol, seu time atual.

Já Lucas Moura é o que mais tempo deve permanecer na Europa. Atualmente no Tottenham, o meia-atacante é xodó do treinador José Mourinho e tem contrato com os Spurs até 2023.