São Paulo não deve ter trio importante em duelo contra o Racing pela Libertadores

Fora os machucados, o técnico Hernán Crespo também não terá outro jogador considerado essencial para o Tricolor: o lateral direito Daniel Alves, que está se preparando para defender a seleção brasileira olímpica nos Jogos de Tóquio

Foto: MAURíCIO RUMMENS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Miranda será baixa no São Paulo na primeira partida contra o Racing



O São Paulo não deverá contar com Emiliano Rigoni, Luciano e Miranda na partida diante do Racing (ARG), marcada para esta terça-feira, 13, Às 21h30 (de Brasília), no Morumbi, válida pela rodada de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Na manhã de hoje, o trio não foi a campo, permaneceu no Reffis e está praticamente descartado do importante duelo contra os argentinos. Fora os três, o técnico Hernán Crespo também não terá outro jogador considerado essencial para o Tricolor: o lateral direito Daniel Alves, que está se preparando para defender a seleção brasileira olímpica nos Jogos de Tóquio.

Principal destaque do São Paulo neste começo de Campeonato Brasileiro, Rigoni tem um edema na coxa esquerda e ainda está em processo de recuperação. Luciano, por sua vez, está na mesma situação, evoluindo em seu tratamento a um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda. Já Miranda segue com dores na panturrilha esquerda, fruto de uma mialgia. Desta forma, além dos três machucados e de Daniel Alves, o Tricolor também não terá Bruno Alves, jogador suspenso devido ao acumulo de cartões. Um possível time para o duelo contra o Racing tem Tiago Volpi; Diego Costa, Arboleda e Léo; Igor Vinicius, Luan, Liziero, Benítez e Reinaldo; João Rojas (Vitor Bueno) e Eder.