São Paulo nega danos no Morumbi e vê pequenos prejuízos em Complexo Social

Igor Amorim/SPFC Estádio do Morumbi



O São Paulo emitiu uma nota oficial, na tarde desta segunda-feira (10), tranquilizando os torcedores a respeito da situação do Morumbi e da sede social do clube, ambos localizados na zona sul da capital paulista. De acordo com o Tricolor, o estádio não foi afetado pelas fortes chuvas e o Complexo sofreu danos menores que os causados pelo temporal de março de 2019.

“O São Paulo FC informa que já trabalha para limpar as áreas afetadas no Complexo Social após as chuvas desta madrugada. Os danos são significativamente menores em relação ao episódio do ano passado graças às obras de prevenções realizadas. As piscinas do clube sofreram com a sujeira, mas não há estrago estrutural identificado até o momento. O Complexo Social registrou algumas avarias e houve entrada de água em parte do Concept Hall que afetou alguns cessionários. Tais danos, porém, foram em grau muito menor do que os registros anteriormente”, comunicou o clube.

Mais cedo, vídeos de partes do Morumbi alagado viralizaram na internet e preocuparam torcedores são-paulinos. A casa do time será palco do clássico contra o Corinthians, no próximo sábado (15), em jogo do Campeonato Paulista.

O São Paulo, no entanto, amenizou a situação e afirmou que os vestiários e a parte da imprensa estão preservadas.

“Já a parte de vestiários e a área de imprensa do estádio estão intactos e não sofreram prejuízo. O clube já iniciou o trabalho de limpeza dos locais afetados”, finalizou.