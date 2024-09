São Paulo perde para Fluminense e desperdiça chance de encostar no G-4

Tricolor carioca saiu da zona de rebaixamento, chegou aos 27 pontos e empurrou o Corinthians de volta para o Z-4

MAURO SILVA/MYPHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Kauã Elias, do Fluminense, comemora seu gol marcado sobre o São Paulo durante partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro



O São Paulo foi até o Maracanã neste domingo (1) e perdeu para o Fluminense por 2 a 0 em duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O primeiro gol do tricolor carioca foi marcado por Kauã Elias, aos 30 minutos do primeiro tempo. Nos acréscimos da etapa final, Keno fechou a conta para o time carioca. Com este resultado, o São Paulo fica nos 41 pontos e não aproveita a chance de encostar no G-4 do Brasileirão. O Fluminense deixa a zona de rebaixamento, vai aos 27 pontos e empurra o Corinthians de volta para o Z-4. O gol do Fluminense saiu aos 30 minutos do primeiro tempo. Calleri reclamou de uma falta no ataque em um lance com Thiago Santos.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Os jogadores do Flu cobraram rápido, a bola chegou nos pés de Ganso, que tocou para Kauã Elias. O atacante driblou Sabino e chutou no canto de Rafael para marcar um belo gol. Na segunda etapa, o Fluminense recuou, mas mesmo assim o São Paulo não conseguiu impor seu jogo e, mesmo com mais posse de bola, não criou chances claras. Mais concentrado em campo e com uma atuação consistente, o Fluminense, então, “matou” o confronto com o gol de Keno já nos acréscimos do segundo tempo após uma assistência de Guga.

​​