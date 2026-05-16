São Paulo perde para o Fluminense e estaciona no quarto lugar do Brasileirão

A equipe paulista aguarda a chegada de Dorival Júnior para organizar a casa

DELMIRO JUNIOR/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Fluminense superou o São Paulo por 2 a 1, em casa



O São Paulo perdeu mais uma vez. O time paulista visitou o Fluminense no Maracanã neste sábado (16), pela 16ª rodada do Brasileirão. Comandado por Milton Cruz, o clube do MorumBis sofreu praticamente o tempo todo e saiu do Rio com a derrota por 2 a 1, com gols marcados por John Kennedy e Canobbio ainda no primeiro tempo. Dória descontou para os visitantes na segunda etapa.

O resultado não mexe na posição dos dois times da tabela, mas é ruim para o São Paulo, que vê o Fluminense se afastar. O clube do MorumBis estaciona nos 24 pontos, na 4ª colocação, enquanto a equipe das Laranjeiras chega aos 30, na 3ª posição. Fica abaixo do vice-líder Flamengo apenas pelos critérios de desempate.

Apresentado para a torcida antes de a bola rolar, Hulk viu, das arquibancadas, o Fluminense dominar completamente o São Paulo. É bem verdade que o time paulista, além de ainda não contar com Dorival Júnior no banco de reservas, ainda teve dez desfalques, entre lesionados e suspensos. Coube a Milton Cruz ser interino pela 56ª vez na história e tentar liderar um time desmontado e desmotivado pelas recentes derrotas para Corinthians e Juventude

Uma das alternativas tentadas por Milton Cruz foi usar Wendell, lateral esquerdo, como ponta. Em meio a tantas ausências, Ferreira seria a opção mais lógica. Porém, a expulsão durante a eliminação na Copa do Brasil manchou a moral do atacante. O defensor pouco – ou nada – fez na posição de improviso.

Desde o início, o Fluminense fez questão de mostrar quem manda no Maracanã. Com exceção de raros lampejos no final do primeiro tempo, o domínio foi total do time da casa. Para não dizer que Fábio não trabalhou, o goleiro defendeu um chute fraco de André Silva de fora da área.

O São Paulo não soube pressionar o Fluminense, esperando o time carioca passar do meio de campo para tentar roubar a bola. Praticamente não ameaçou o Fluminense no primeiro tempo, que soube explorar o lado esquerdo, com boas chances de Arana e Hércules. O primeiro gol saiu justamente neste setor.

Artilheiro do Brasileirão, John Kennedy abriu o placar aos 18 minutos. Canobbio superou Sabino pela esquerda e cruzou para dentro da área. Arana furou, mas o camisa nove apareceu livre e, de carrinho, empurrou a bola para as redes de Rafael.

Se foi Sabino quem errou no primeiro gol, foi Dória quem deu um presente no segundo. O zagueiro tricolor tentou sair jogando com Danielzinho e acabou servindo Lucho Acosta. O jogador da casa só precisou achar Canobbio dentro da área para o uruguaio ampliar o placar.

Os dois times voltaram iguais dos vestiários. O roteiro também se manteve o mesmo. Com menos de um minuto da segunda etapa, Savarino já arrancou gritos das arquibancadas após finalizar para fora. O time carioca não teve dificuldades em desestabilizar o sistema defensivo paulista.

Zubeldía foi para o jogo pressionado, mas logo sentiu momentos de alívio. Não demorou para mexer pela primeira vez, colocando Rodrigo Castillo e Serna nos lugares de John Kennedy e Lucho Acosta, respectivamente. As mudanças foram feitas pensando no compromisso de terça-feira (19), contra o Bolívar em casa, pela Libertadores.

Assim como Hulk, o São Paulo assistiu ao Fluminense jogar bola por quase todo o segundo tempo. Porém, mesmo visivelmente desmotivado e nada criativo, o time visitante ainda conseguiu achar seu gol de honra. Depois de fazer Fábio trabalhar no voleio de Danielzinho e no cabeceio de Sabino, Dória testou a bola numa cobrança de escanteio e reacendeu uma breve chama de esperança para o torcedor paulista.

A partida melhorou para a equipe de Milton Cruz, especialmente com a entrada do chileno Gonzalo Tapia. Porém, o tempo passou e o apito final tirou todas as esperanças de evitar uma derrota. Pior: o time visitante chegou a sofrer o terceiro com Castillo, mas o árbitro de vídeo interviu por posição irregular do argentino.

Enquanto espera por Dorival Júnior, o time do MorumBis recolhe os cacos para enfrentar o Millonarios, também na terça-feira, pela Copa Sul-Americana.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 x 1 SÃO PAULO

FLUMINENSE – Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Guilherme Arana; Hércules, Nonato (Bernal), Lucho Acosta (Serna) e Savarino; Canobbio (Soteldo) e John Kennedy (Rodrigo Castillo). Técnico: Luis Zubeldía.

SÃO PAULO – Rafael; Lucas Ramon (Cédric Soares) Dória, Sabino e Enzo Díaz; Bobadilla, Danielzinho e Cauly (Ferreira); Artur, Wendell (Luan) e André Silva (Gonzalo Tapia). Técnico: Milton Cruz (interino).

GOLS – John Kennedy aos 18 minutos, e Canobbio aos 43 minutos do primeiro tempo; Dória, aos 33 do segundo.

CARTÕES AMARELOS – André Silva, Artur, Enzo Díaz e Bobadilla (São Paulo); Bernal, Freytes e Castillo (Fluminense).

ÁRBITRO – Wilton Pereira Sampaio (GO).

PÚBLICO – 28.218 torcedores.

RENDA – R$ 1.233.169,00.

LOCAL – Estádio do Maracanã (RJ).