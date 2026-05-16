Fluminense x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Fluminense e São Paulo se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste sábado (16), às 19h (de Brasília), no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro

Arte/Jovem Pan

Fluminense e São Paulo se enfrentam neste sábado (16), às 19h, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Fluminense é o atual 3ª colocado com 27 pontos, 8 vitória, 3 empates e 4 derrotas. Vai para o jogo vindo de um empate e uma derrota nos últimos dois jogos.

Já o São Paulo, que acabou de trocar de técnico após ser eliminado na Copa do Brasil e precisa fazer as pazes com a torcida depois de uma sequência de resultados negativos, está na 4ª posição com 24 pontos. Soma 7 vitórias, 3 empates e 5 derrotas na competição. Nos últimos dois jogos, empatou uma partida e perdeu a outra.

Onde assistir Fluminene x São Paulo ao vivo

A partida será transmitida pela Jovem Pan, no Youtube e rádio.

O jogo também poderá ser acompanhado ao vivo pela Premiere, Record e Cazé TV.