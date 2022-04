São Paulo renova com Luciano até o fim de 2024

A informação foi confirmada por Carlos Belmonte, diretor geral do Tricolor paulista

Foto: MARCELO OLIVEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO



O São Paulo acertou nesta quarta-feira, 27, a prorrogação do contrato do atacante Luciano até dezembro de 2024 – a informação foi confirmada por Carlos Belmonte, diretor geral do clube paulista. “Renovamos o contrato com o Luciano até dezembro de 2024. Jogador identificado com nosso clube e com você, torcedor. Muito feliz e na luta para termos sempre um elenco forte e competitivo!”, escreveu o dirigente, em sua conta no Twitter. No último domingo, ele já havia adiantado que o Tricolor iria anunciar decisões importantes ao longo desta semana.

Luciano chegou ao São Paulo em agosto de 2020, quando o então presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, entrou em acordo com o Grêmio para uma troca envolvendo Everton. Sob o comando do treinador Fernando Diniz, o atacante rapidamente se destacou, terminando o Campeonato Brasileiro daquele ano como artilheiro, com 18 gols. Na temporada seguinte, Luciano conviveu com lesões, mas ajudou o Tricolor a sair da fila de títulos, marcando um dos gols da final do Paulistão 2021, diante do Palmeiras, no Morumbi.

Na atual temporada, Luciano ainda não encontrou seu espaço no time principal de Rogério Ceni, participando de poucos jogos da equipe considerada titular. O atacante, entretanto, segue com muita moral com os torcedores e tem o seu nome cantado no Morumbi com certa frequência. De acordo com o site “Ogol”, o jogador soma 34 gols e dez assistências em 90 partidas. Ele, inclusive, pode ser titular no duelo desta quinta-feira, 28, diante do Jorge Wilstermann, na Bolívia, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. Com duas vitórias e 100% de aproveitamento, o conjunto brasileiro tenta encaminhar a vaga nas oitavas de final.

Em meio aos jogos da Sul-Americana, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, a diretoria são-paulina espera renovar com outros jogadores que estão em fim de contrato – o vínculo de Luciano, por exemplo, se encerraria no fim deste ano. A tendência, agora, é estender os contratos dos jovens Diego Costa e Igor Gomes, jovens formados na base de Cotia e que são fundamentais no atual esquema de Rogério Ceni. O meio-campista tem contrato até 30 de março de 2023, enquanto o acordo do zagueiro vai até dezembro de 2022.