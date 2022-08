São Paulo renova contrato de Caio até o fim de 2025

No Tricolor desde os 11 anos, o jovem se destacou na Copa São Paulo de Fute Júnior 2022 e foi promovido ao time profissional por Rogério Ceni

FERNANDO ROBERTO/UAI FOTO/ESTADÃO CONTEÚDO Destaque na Copinha, Caio comemora gol marcado pelo São Paulo pela Sul-Americana



O São Paulo anunciou na manhã desta quarta-feira, 17, que renovou com Caio até o final de 2025 – o vínculo anterior era válido até 14 de março de 2024. No Tricolor desde os 11 anos, o jovem se destacou na Copa São Paulo de Fute Júnior 2022 e foi promovido ao time profissional por Rogério Ceni. Até o momento, a promessa de 18 anos soma apenas dois jogos com a equipe principal, com um gol marcado diante do Ayacucho (Peru), pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. Atualmente, o camisa 33 está em fase de recuperação de uma cirurgia no joelho direito, após lesão ligamentar enquanto defendia a seleção brasileira Sub-20. A expectativa é que ele retorne aos gramados somente na próxima temporada. Vale lembrar que, recentemente, a diretoria são-paulina prorrogou os vínculos de outros jovens, como Moreira (junho de 2027), Patryck (abril de 2027), Beraldo (junho de 2026), Thiago Couto (dezembro de 2024) e Rodriguinho (dezembro de 2026). Igor Vinícius, lateral-direito titular do time, também estendeu seu contrato até 2025.

Em comunicado oficial, a diretoria são-paulina comemorou o acerto com Caio. “Nossa gestão tem sido pautada pelo espaço e pela valorização dados aos jovens formados no CFA de Cotia. O Caio é um exemplo de garoto que já vinha em crescimento na equipe profissional e que tem muito potencial para evoluir quando retornar desta lesão. Renovar com ele e outros garotos é mais uma prova de que a aposta no bom trabalho das categorias de base é um caminho sem volta no São Paulo”, explicou o Presidente Julio Casares. “Consideramos o Caio um dos bons valores trabalhados em Cotia. Ele demonstrou isso em sua trajetória na base, especialmente na última Copa São Paulo, e também nas chances que teve no time de cima. Vai nos ajudar muito quando voltar. Essa renovação, assim como outras que temos feito, evidencia a preocupação que temos de valorizar nossos garotos, pensando neste e nos próximos anos”, completou o diretor de futebol Carlos Belmonte.