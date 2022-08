Nilson Cesar diz que Vitor Pereira deveria ser demitido do Corinthians por declaração polêmica; assista

No entendimento do profissional do Grupo Jovem Pan, o treinador desrespeitou o clube e mostrou que não tem comprometimento com o Timão

Reprodução/Jovem Pan Nilson Cesar durante programa 'Bate-Pronto', do Grupo Jovem Pan



O narrador Nilson Cesar, do Grupo Jovem Pan, afirmou nesta segunda-feira, 15, que o técnico Vitor Pereira deveria ter sido demitido do Corinthians por causa da polêmica resposta concedida em entrevista coletiva, no sábado passado, 13, após a derrota para o Palmeiras. Durante o programa “Bate-Pronto”, o jornalista criticou Duílio Monteiro Alves, presidente do Timão, por não ter desligado o português depois da fala sobre sua condição financeira. No entendimento do profissional da JP, o treinador desrespeitou o clube e mostrou que não tem comprometimento. “Eu estranhei a fala do Vitor Pereira. Ele é de uma origem muito simples, nasceu em uma vila de pescadores. Se eu fosse presidente Duílio Monteiro Alves, eu interromperia a entrevista coletiva e demitiria o Vitor Pereira naquele instante. Demissão! Acho que essa demissão daria um ‘up’ para os jogadores diante do jogo contra o Atlético-GO. Isso não ocorreu! Se for eliminado da Copa do Brasil, vai ocorrer. Aquilo que ele falou… Ninguém perguntou quanto ele tem na conta bancária. A pergunta do repórter foi muito comum, todos fazem neste momento de crise. O Vitor demonstrou que não tem nenhum apreço pelo Corinthians. Ele já disse isso quando falou que tinha vontade de dirigir o Liverpool. Demonstrou falta de comprometimento com o Corinthians. A diretoria corintiana foi fraca, não demonstrou força. A instituição foi desrespeitada! Depois, é fácil pedir desculpas”, disparou Nilson Cesar.

A polêmica começou após Vitor Pereira dizer que não tinha “medo” de ser demitido do Corinthians porque tem a vida financeira estável. “Você deve estar a brincar comigo, cara. Eu, nesta fase da minha vida, da minha carreira, ter medo de perder emprego? Sabe quanto dinheiro eu tenho no banco, amigo? Eu tenho a vida estabilizada… Estou aqui no Corinthians, vou embora quando quiser. Isso sobre sair passa ao lado”, comentou o técnico, logo após o revés para o Palmeiras, que deixou o time a nove pontos da liderança do Brasileirão. Após a repercussão negativa, em entrevista ao jornal “A Bola”, de Portugal, o treinador reconheceu que não se expressou bem. “De fato, não me expressei da melhor forma, reagi a quente, enervado, sem paciência, depois de uma derrota que para mim foi injusta mas, enfim, é futebol. O que eu quis dizer, e provavelmente não me expressei da melhor forma, é que não vim para o Corinthians por dinheiro porque, graças a Deus, ao trabalho e à sorte, fui construindo a minha carreira sem me motivar por dinheiro”, comentou. “Vim para o Corinthians por paixão e estou de corpo e alma no Corinthians e a perceber claramente o sentido de vida destes corintianos, desta gente do povo, que trabalha, que sofre e que, muitas vezes, para ir ao estádio gasta o dinheiro que não tem. Eu também vim de um meio humilde, sei o que são dificuldades, portanto não queria dizer aquilo no sentido que pareceu que estava a dar”, acrescentou.

Contratado no início da temporada para substituir Sylvinho, que foi demitido na terceira rodada do Campeonato Paulista, Vitor Pereira ainda não fez o Corinthians deslanchar. Logo no início de seu trabalho, o Alvinegro acumulou uma sequência de derrotas em clássicos, sendo eliminado na semifinal do Estadual, inclusive, pelo São Paulo. Na principal competição da América do Sul, a Libertadores, o português fez o Timão conquistar uma classificação épica diante do Boca Juniors, em plena La Bombonera, nas oitavas de final. Na fase seguinte, no entanto, a equipe foi derrotada duas vezes pelo Flamengo, se despedindo do torneio da Conmebol nas quartas de final. Com pouca chance de título no Brasileirão, o comandante vê a Copa do Brasil como última esperança para levantar uma taça em território brasileiro. O problema, no entanto, é que os corintianos foram derrotados pelo Atlético-GO por 2 a 0 na partida de ida, em Goiânia. A volta está marcada para esta quarta-feira, 17, na Neo Química Arena, em Itaquera. Em meio às polêmicas e a pressão para resultados, a Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do clube, pediu empenho de diretoria, jogadores e, claro, de Vitor Pereira.

Assista ao debate abaixo: