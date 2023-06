São Paulo vence o Tigre por 2 a 0 e encerra primeira fase da Sul-Americana invicto

Tricolor Paulista venceu cinco partidas e empatou uma, sendo uma das duas melhores campanhas do torneio

MAURíCIO RUMMENS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Tricolor Paulista fez primeira fase muito boa na Copa Sul-Americana



O São Paulo encerrou sua participação na fase de grupos da Copa Sul-Americana nesta terça-feira, 27, ao vencer o Tigre-ARG, por 2 a 0. O Tricolor Paulista termina a primeira fase com cinco vitórias e um empate em seis jogos, líder do Grupo D com 16 pontos (até o momento a melhor campanha do torneio). O jogo foi tenso no Morumbi. Leizza foi expulso aos 23 minutos do primeiro tempo após uma entrada forte em Pablo, que foi parar no hospital. Com um a mais, o São Paulo foi pra cima e pressionou os argentinos. No segundo tempo, aos sete minutos, o Tricolor balançou as redes, mas o VAR anulou por impedimento. Aos 26 minutos, Juan desviou para o gol e fez o primeiro. Nos acréscimos, Wellington Rato fez o segundo e garantiu a vitória por 2 a 0. O sorteio para as oitavas será em 5 de julho, na sede da Conmebol.