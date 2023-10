São Paulo segura empate com o Athletico-PR, mas segue sem vencer como visitante no Brasileiro

Tricolor fica em desvantagem após gol de Pablo, mas consegue a igualdade em cabeçada de Pablo Maia

ROBSON MAFRA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Cuello e Welington disputam bola em Athletico-PR x São Paulo



Athletico-PR e São Paulo empataram em 1 a 1 na tarde deste domingo, 29, na Ligga Arena, em confronto válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois gols aconteceram no primeiro tempo da partida disputada em Curitiba, no Paraná. Pablo abriu placar após cruzamento de Vitor Bueno, enquanto Pablo Maia igualou despois de batida de escanteio de Wellington Rato. Com o resultado, os paranaenses permanecem na sétima posição, com 49 pontos. Ainda sem ganhar como visitante no torneio – são oito derrotas e sete empates, o Tricolor paulista segue no décimo lugar, com 39 pontos – os tricolores ainda podem ser superados por Internacional, Cuiabá e Cruzeiro na sequência da rodada. O Athletico volta a campo nesta quarta-feira, 1º, para medir forças com o Corinthians, na Neo Química Arena. No dia seguinte, o conjunto do treinador Dorival Júnior recebe o Cruzeiro, no Morumbi.