São Paulo sofre, marca no fim contra o Santo André e conquista primeira vitória do ano

Gol que garantiu o triunfo do tricolor foi marcado pelo atacante Marquinhos já no fim do confronto; equipe tenta se recuperar após início conturbado no Campeonato Paulista

Rubens Chiri/Saopaulofc.net Com o resultado, o São Paulo segue sem vencer no Campeonato Paulista



Depois de um começo de temporada abaixo do esperado, o São Paulo conquistou a primeira vitória de 2022 ao derrotar o Santo André por 1 a 0. O gol da equipe do Morumbi foi marcado por Marquinhos, que mandou para o fundo das redes após cruzamento de Eder já no fim do jogo. O jogo foi disputado às 19h desta quarta-feira, 9, no Estádio do Morumbi. Durante o confronto, o São Paulo até tentou pressionar, forçando o goleiro da equipe rival, Fabrício Santana, a trabalhar e mandando uma bola no travessão. Mas a principal chance foi do Santo André com Gustavo Nescau, que isolou uma bola enquanto estava de frente para o gol. Quando o empate estava se desenhando, Marquinhos tirou o 0 do marcador e garantiu o triunfo do São Paulo. Com o resultado, o São Paulo vai a 4 pontos e ocupa a terceira posição do grupo B do Campeonato Paulista. Por sua vez, o Santo André fica com 5 pontos, em terceiro no grupo D. Na próxima rodada, o Tricolor enfrentará a Ponte Preta fora enquanto a equipe do ABC recebe a Ferroviária.