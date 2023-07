São Paulo tem vantagem sobre Palmeiras em mata-matas até nas eras Crefisa e Parmalat; veja retrospecto

Na história do Choque-Rei, os rivais já fizeram 21 decisões eliminatórias, com os são-paulinos levando a melhor em 16 ocasiões

ANDERSON LIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO David, do São Paulo, comemorando gol contra o Palmeiras



O São Paulo garantiu sua vaga para as semifinais da Copa do Brasil de maneira épica, nesta quinta-feira, 13, ao derrotar o Palmeiras por 2 a 1, em pleno Allianz Parque. Com o resultado, o Tricolor também ampliou sua freguesia sobre o Verdão em duelos de mata-mata. Na história do Choque-Rei, os rivais já fizeram 21 decisões eliminatórias, com os são-paulinos levando a melhor em 16 ocasiões e os palmeirenses em apenas cinco. Até mesmo nos períodos de glórias do Verdão, os tricolores levam vantagem nos clássicos. Entre 1991 e 2000, quando a Parmalat investiu no Alviverde e rendeu bons frutos, o São Paulo conseguiu cinco triunfos sobre o rival em mata-matas e não foi derrotado nenhuma vez. Já na era Crefisa, que investe no Palestra desde 2015, a vantagem dos são-paulinos é de 4 a 2. Abaixo, vejo o retrospecto, que leva em consideração apenas partidas válidas por campeonatos oficiais.