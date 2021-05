São Paulo tenta derrubar tabu de 16 anos contra o Racing nesta quarta-feira; entenda

O Tricolor paulista tem um péssimo aproveitamento quando o assunto é enfrentar argentinos fora de casa; confira

EFE/ Sebastiao Moreira Pablo durante vitória do São Paulo contra o Rentistas



O São Paulo volta a campo às 19 horas (de Brasília) desta quarta-feira, 5, para enfrentar o Racing, no El Cilindro, em Buenos Aires, em partida válida pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Líder da chave E, o time liderado por Hernán Crespo soma seis pontos e considera uma vitória fundamental para praticamente assegurar a sua vaga nas oitavas de final da competição. O resultado, por outro lado, também servirá para um quebrar um tabu: o de 16 anos sem vencer uma equipe argentina atuando como visitante no principal torneio de América do Sul.

O Tricolor, na verdade, tem um péssimo aproveitamento quando o assunto é enfrentar argentinos fora de casa. Na Libertadores, o São Paulo soma apenas 1 vitória, 2 empates e 12 derrotas contra os “hermanos” em solo vizinho. O único resultado positivo aconteceu em 28 de junho de 2005, na temporada do tricampeonato, quando o então conjunto comandado por Paulo Autuori bateu o River Plate por 3 a 2, na semifinal da competição. Desde então, os paulistas perderam para Estudiantes (2006), Arsenal de Sarandí (2013), San Lorenzo (2015), Talleres (2019) e River Plate (2020), além de ter empatado com os “Milionários” na fase de grupos de 2016. Agora, porém, o São Paulo vive um dos melhores momentos dos últimos anos, colecionando nove partidas de invencibilidade, com oito triunfos e um empate. Além de liderar o seu grupo da Libertadores, o time também já está classificado para as quarta de final do Campeonato Paulista.