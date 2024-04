São Paulo vence Barcelona-EQU por 2 a 0 na estreia de Zubeldía

Calleri marcou o primeiro gol do tricolor e, com o feito, se tornou o maior artilheiro estrangeiro jogando pelo time do Morumbi na Libertadores

EFE/ Jonathan Miranda Jogadores do São Paulo comemoram gol de Jonathan Calleri em jogo da Copa Libertadores



Fim de tabu e vitória na estreia de Luis Zubeldía à frente do São Paulo. Jogando no Equador, o tricolor derrotou o Barcelona de Guayaquil por 2 a 0 e somou mais três pontos na Libertadores, abrindo quatro de vantagem para os equatorianos, e ficando um ponto atrás do Talleres, que ocupa a primeira posição do grupo B. Até o jogo desta quinta o São Paulo nunca tinha vencido uma equipe do Equador como visitante, eram dois empates e cinco derrotas. O São Paulo começou o jogo muito melhor do que o time da casa. Era mais ofensivo, buscava o gol, e até chegava, mas sem grandes chances. Até que aos 17 minutos, em uma jogada que começou com André Silva atrás da linha do meio-campo, encontrou Ferreirinha livre pela esquerda. O jogador dominou a bola, olhou para frente, encontrou Calleri, que subiu mais forte que os dois zagueiros e cabeceou para o fundo do gol. 1 a 0 São Paulo. O resultado fez o argentino se tornar o maior artilheiro estrangeiro jogando pelo São Paulo na Libertadores.

O Barcelona melhorou após o jogo, e o São Paulo tirou o pé do acelerador. Mas quem teve a chance de fazer o gol, foi o tricolor, em uma jogada de André Silva e Luciano, o camisa 10, no entanto, não finalizou direito. O melhor lance dos equatorianos no jogo foi em um chute de fora da área de Matís Oyola. Mas ele chutou fraquinho e Rafael defendeu sem dificuldades. Na volta para o segundo tempo, o Barcelona voltou melhor. Pressionou o time paulista e teve duas grandes chances de marcar em dois chutes de Rojas, mas Rafael foi decisivo defendeu.

Quando os equatorianos eram melhores no jogo, o São Paulo fez o segundo. Alisson aproveitou a sobra do escanteio e ampliou a vantagem do tricolor. André Silva ainda teve a chance de fazer o terceiro, mas Sosa tirou em cima da linha e evitou uma vantagem maior. O time equatoriano sentiu o segundo gol e não conseguiu mais levar perigo a área são-paulina, exceto no final do jogo quando Arboleda falhou em uma jogada e deu um susto na torcida são-paulina, mas Rafael apareceu mais uma vez e evitou que o Barcelona marcasse o gol. O São Paulo volta a jogar agora na próxima segunda-feira (29) contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro.