Marta anuncia aposentadoria da Seleção Brasileira ao final de 2024

Atacante destacou a importância de dar oportunidade para a nova geração de talentos do futebol feminino brasileiro; com 17 gols em 20 partidas, ela detém o recorde de maior artilheira da Copa do Mundo

A2M/CBF Marta também foi bicampeã dos Jogos Pan-Americanos



A atacante Marta, considerada uma das maiores jogadoras de futebol, anunciou que irá se aposentar da Seleção Brasileira no final de 2024. A atleta, que atualmente joga no Orlando Pride, revelou que este será seu último ano representando o Brasil em competições internacionais. “Se eu for para a Olimpíada, vou curtir cada momento, porque, independentemente de ir para Olimpíada ou não, este é meu último ano com a Seleção. Não tem mais Marta a partir de 2025 na Seleção como atleta, não tem”, afirmou a jogadora. A notícia foi confirmada durante uma entrevista ao programa CNN Esportes SA, onde Marta destacou a importância de dar oportunidade para a nova geração de talentos do futebol feminino brasileiro. “A gente tem uma equipe muito qualificada, com meninas muito talentosas e que, no decorrer dos anos, vocês vão ver que realmente é o que eu estou falando, é um terreno muito fértil. Por esse motivo, eu me sinto muito confortável em dizer: ‘Olha, estou passando para vocês, vou passar o bastão, e vocês continuem a levar esse legado”, concluiu.

Com seis títulos de melhor jogadora do mundo, a atacante detém o recorde de maior artilheira da Copa do Mundo, com 17 gols em 20 partidas. Além disso, a atleta esteve presente em cinco Olimpíadas e conquistou duas medalhas de prata. Ao longo de sua carreira, Marta também foi bicampeã dos Jogos Pan-Americanos e venceu a Copa América por três vezes. Desde que chegou ao Orlando Pride em 2017, Marta acumulou 27 gols e 14 assistências em 84 partidas disputadas. Seu contrato com o clube dos Estados Unidos se encerra no final deste ano. A atleta, que sempre foi uma referência no futebol feminino, deixa um legado de excelência e dedicação para as futuras gerações de jogadoras.

