São Paulo vence Fluminense de virada e cola no G4

Jogo ficou marcado por uma discussão entre Fernando Diniz, técnico do tricolor carioca, e Luciano

RENAN MELO/MYPHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Arboleda, do São Paulo, comemora após marcar gol na partida entre São Paulo e Fluminense válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro 2024



O São Paulo derrotou o Fluminense de virada nesta segunda-feira (13) e subiu para a quinta posição do Campeonato Brasileiro e cola o G4, enquanto o time carioca segue na zona de rebaixamento. O tricolor teve as melhores chances do primeiro tempo, em decorrências das falhas do Fluminense e os erros de saída de bola de Fábio. Ficou perto de marcar em um chute de Nestor que Fábio de redimiu e defendeu, na sequência, o goleiro do time carioca também pegou a cabeçada de Erick. O Fluminense, por sua vez, na única chegada ao gol, com Keno, que voltou a equipe depois de dois meses, mandou a bola para o fundo do gol.

4 minutos depois o São Paulo chegou ao gol de empate com Bobadilla em mais uma saída errada de Fábio. Antes do primeiro tempo acabar, houve um desentendimento entre Luciano e Fernando Diniz, que culminou na expulsão do treinado da equipe carioca. Diniz queria que o Luciano respeitasse o Fair Play. Como o jogador foi para a cobrança de lateral, ele começou a bater bota com o camisa 10 do São Paulo e chegou a chamá-lo de burro e dizer que a amizade entre os dois estava acabada.

Na volta para o segundo tempo, o São Paulo chegou a marcar o segundo gol com Luciano, após uma jogada de Galoppo, mas o VAR chamou o árbitro de campo que entendeu que o argentino tinha feito falta em Lima, anulado o gol São Paulo. Mas, o tricolor conseguiu marcar mais uma vez, desta vez com Arboleda que não marcava desde 31 agosto de 2023. Antes da partida se encerrar, Marcelo assustou a torcida do São Paulo ao acertar uma bola na trave. Com o resultado desta segunda, o São Paulo, que voltou a jogar em casa depois de 13 dias fora, chega a sua quinta vitória no comando de Zubeldía e soma sete jogos sem perder – um jogo terminou empatado e o outro o tricolor venceu sob o comando de Milton Cruz.