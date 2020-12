São Paulo vence Goiás por 3 a 0 e assume a liderança do Brasileirão

Igor Gomes, Brenner e Hernanes marcaram para o Tricolor Paulista e agora está 2 pontos à frente do Atlético-MG e um jogo a menos

MARCOS SOUZA/NASCIMENTOSOUZAPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Brenner marcou o segundo gol do SPFC contra o Goiás



O São Paulo aproveitou o jogo adiado com o Goiás e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro – ainda que de forma parcial, pelo menos até a próxima rodada. A partida disputada nesta quinta-feira, 3, no estádio Hailé Pinheiro, era pra ter acontecido na abertura do campeonato nacional, mas devido a muito casos de Covid-19 no elenco do Goiás, a CBF adiou o confronto. Dentro de campo, a partida foi relativamente fácil para a equipe de Fernando Diniz que abriu o placar aos 19 minutos com Igor Gomes. No retorno do intervalo, Brenner ampliou a vantagem aos quatro minutos de jogo e, para encerrar a conta, Hernanes marcou aos 33 minutos.

O resultado de 3 a 0 deixa o São Paulo dois pontos a frente do Atlético-MG (44 a 42), que enfrenta o Internacional no domingo, dia 6, às 18h15 (horário de Brasília). No mesmo dia, só que às 16h, o São Paulo recebe o Sport no Morumbi. Ainda assim, o Tricolor Paulista tem um jogo a menos que todas as outras equipes e igualará a série na próxima quarta-feira, dia 09 de dezembro, quando enfrenta o Botafogo em partida adiada da 18ª rodada do Brasileirão.