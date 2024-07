São Paulo vence Grêmio no sufoco e volta ao G4 do Brasileirão

Lucas marcou o gol que garantiu mais três pontos para o tricolor; Alisson saiu machucado e preocupa

TOMZÉ FONSECA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Lucas Moura, do São Paulo, comemora após marcar gol na partida contra o Grêmio válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro



Com sofrimento na reta final, o São Paulo conseguiu segurar a vitória contra o Grêmio nesta quarta-feira (17) em rodada válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez diante de mais de 50 mil torcedores, o tricolor dominou o primeiro tempo, mas o segundo os gaúchos conseguiram equilibrar e pressionar o time da casa. A saída de Alisson, por lesão, fez com que o técnico do São Paulo, Luis Zubeldía, precisasse mexer no time. O resultado surtiu efeito, a equipe paulista conseguiu levar mais perigo a área adversária. No segundo tempo, os dois times tiveram chances de marcar, mas não foram decisivos. A vitória do tricolor, garantida no gol de Lucas, antes dos 10 minutos da etapa inicial, levou o São Paulo de volta no G4 do Brasileirão. Já o Grêmio, permanece na zona de rebaixamento com 11 pontos.

Como foi o jogo?

No primeiro tempo, só deu São Paulo. O tricolor gaúcho só conseguiu levar pressão ao gol da equipe paulista no final do jogo, sendo a melhor oportunidade com Pavón, aos 38 minutos. Até lá, só o time de Luis Zubeldía que jogava. Lucas marcou logo no começo. Após uma assistência de Alisson, o camisa 7 do tricolor paulista dominou e de fora da área jogou a bola para o fundo do gol. Os paulistanos tiveram várias chances de ampliar o placar. Arboleda cabeceou uma bola no travessão. Ferreirinha mandou para fora, e Luciano parou nas mãos do goleiro Agustín Marchesín. O segundo tempo voltou totalmente diferente. Era o Grêmio que pressionava e ficou perto de marcar, mas desperdiçou as oportunidades. Pavón parou nas mãos de Rafael e Soltedo, dentro da área, jogou a bola para fora.

Menos ofensivo no começo da reta final, o tricolor ficou com a situação ainda mais delicada quando Alisson precisou ser substituído após se lesionar aos 10 minutos. Wellington Rato entrou no lugar. Mesmo com dificuldades, o São Paulo conseguiu voltar a pressionar. Luciano teve a chance de ampliar, mas Marchesín defendeu. Em busca de mais ofensividade e de equilibrar a partida, Zubeldía mexeu. Tirou Luciano e Lucas e colocou Rodrigo Nestor e Galoppo. A mudança surtiu efeito e o São Paulo logo teve outra chance com uma jogada dos dois que tinham acabado de entrar, mas, na hora da finalização, Galoppo não conseguiu marcar.

No momento em que o jogo estava mais equilibrado, o São Paulo sofreu mais uma baixa. Calleri precisou ser substituído após sentir um desconforto na perda. O Grêmio foi aproveitando as oportunidades, principalmente pela esquerda, em que o tricolor tinha dificuldades de marcar. Soteldo teve mais uma oportunidade, mas parou em Rafael. Na sequência, Wellington Rato teve chance de ampliar para o São Paulo, mas não conseguiu superar Marchesín. Sem poder fazer mais nenhuma substituição, porque Zubeldía já tinha parado o jogo três vezes, o tricolor optou por se segurar na defesa, enquanto o Grêmio pressionava e levava perigo.

O árbitro deu 10 minutos de acréscimo, o que irritou o time do São Paulo, principalmente o banco de reservas. Situação que ocasionou na expulsão do preparador físico e amarelo para Welington por reclamação. Nos acréscimos, muita pressão do tricolor gaúcho. Rodrigo Ely teve chance em uma cabeçada, mas Rafael defendeu mais uma. Em um contra-ataque, André Silva teve a bola do jogo, mas jogou para fora. Rafael chegou a fazer mais uma boa defesa, e Igor Vinícius foi expulso por enrolar para bater lateral.