São Paulo vence novamente o Universidad Católica e avança às quartas da Sul-Americana

Tricolor goleou por 4 a 1 no Morumbi e vai enfrentar o Ceará na próxima fase

RICARDO MOREIRA/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Luciano abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo



O São Paulo confirmou sua vaga às quartas de final nesta quinta-feira, dia 07, ao vencer o Universidad Católica novamente pela Copa Sul-Americana. No Morumbi, o Tricolor Paulista fez 4 a 1, no agregado 8 a 3. O primeiro gol saiu aos 14 minutos, depois que Patrick cruzou para Luciano, que chutou e com desvio a bola morreu no fundo da rede. Nos acréscimos, o VAR entrou em cena e marcou um pênalti para os donos da casa. Éder bateu e ampliou a vantagem. Com a larga vantagem, uma reação do Universidad ficou dificílima e o São Paulo seguiu soberano. Aos 14 minutos do segundo tempo, João Moreira fez mais um. Aos 36 minutos, Rodriguinho fez um golaço de fora da área. No último minuto de jogo, Fuenzalida fez o gol de honra do Universidad. Na próxima fase, o Tricolor joga contra o Ceará.