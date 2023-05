São Paulo vence o Internacional com golaço de Pablo Maia, e torcida já vive lua de mel com Dorival

Invicto com novo técnico, Tricolor fez 2 a 0 no Morumbi, celebrou a volta de Calleri e viu arquibancada gritar ‘olé’ no fim do jogo

ANDERSON LIRA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Luciano (à dir.) abraça Rafinha após marcar o gol que abriu o placar no Morumbi



Desde que Dorival Júnior estreou, o São Paulo acumula quatro vitórias e um empate em cinco jogos. O time está nitidamente mais leve e a torcida não se irrita tão facilmente. Neste domingo, 7, os 46.093 presentes no estádio do Morumbi assistiram ao Tricolor vencer a boa equipe do Internacional por 2 a 0, com autoridade, em ótima jornada de Luciano (autor do primeiro gol). Também presenciaram uma pintura de Pablo Maia e a volta de Calleri, recuperado de um quadro de dengue. O argentino iniciou a partida no banco de reservas, mas entrou no segundo tempo e, para alegria da torcida, participou do segundo tento são-paulino. No final da partida, houve até grito de “olé” no estádio da zona sul da capital paulista.

O primeiro tempo foi equilibrado, mas terminou com vantagem tricolor porque Igor Gomes deixou o braço aberto imprudentemente e viu o árbitro marcar pênalti aos 33 minutos. Keiller ainda pegou a cobrança de Luciano, mas o atacante conferiu no rebote. Não só o camisa 10 como a própria equipe de Dorival Júnior cresceu na partida após o gol. Na etapa final, Rafael quase não precisou fazer nenhuma defesa — a exceção foi em uma conclusão de Pedro Henrique no final da partida. A marcação são-paulina funcionou, o ataque também. Em campo após substituir Marcos Paulo, Calleri recebeu na área, protegeu com maestria e tocou para Pablo Maia, que acertou chute colocado no ângulo direito. O placar poderia ter sido mais elástico, mas Wellington Rato perdeu chance incrível no fim. No Brasileirão, o São Paulo soma sete pontos em quatro jogos, e volta a campo na quinta-feira, 11, contra o Fortaleza, no Ceará. Com a mesma pontuação, o Inter enfentará o Atlhetico-PR um dia antes, no Beira-Rio.