São Paulo viaja para enfrentar o Racing com Miranda e Rigoni; Luciano está fora

O Tricolor paulista precisa de uma vitória ou de um empate por dois ou mais gols para se classificar às quartas de final da Libertadores; veja provável escalação

Reprodução/@São Paulo FC Miranda deve reforçar o São Paulo contra o Racing



O São Paulo viaja na tarde desta segunda-feira, 19, para a cidade de Bueno Aires, na Argentina, onde enfrenta o Racing, em jogo decisivo das oitavas de final da Copa Libertadores da América, marcado para às 21h30 (de Brasília) de amanhã. Como novidades, Miranda e Emiliano Rigoni avançaram no processo de recuperação e vão embarcar com o restante do grupo para o duelo contra os argentinos. O atacante Luciano, no entanto, até que tentou, mas segue sentindo dores e ficará no Reffis para tentar voltar aos gramados o mais breve possível.

O São Paulo precisa de uma vitória ou de um empate por dois ou mais gols para se classificar às quartas de final – o gol fora de casa é critério de desempate no mata-mata da Libertadores. Fora Luciano, o treinador argentino também não terá o atacante Eder, que se recupera de um estiramento na coxa no jogo de ida, e o lateral-direito Daniel Alves, que está com a seleção olímpica nos Jogos de Tóquio. Assim, o provável time que vai a campo tem: Tiago Volpi; Arboleda, Miranda e Léo, Igor Vinícius, Luan, Liziero, Benítez e Reinaldo; Rigoni e Pablo (Vitor Bueno).