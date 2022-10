Sem acordo com o São Paulo, Luizão se distancia do West Ham e tem novo interessado

Formado nas categorias de base de Cotia, o jovem recusou as propostas de renovação e pretende jogar no futebol europeu

Independente da classificação para a Copa Libertadores da América ou para a Sul-Americana, o São Paulo terá uma série de mudanças em seu elenco no ano que vem. Conforme já foi adiantado pelo próprio treinador Rogério Ceni, alguns jogadores deixarão o Tricolor, enquanto algumas contratações são aguardadas para a temporada 2023. Um dos que devem sair do Morumbi é o zagueiro Luizão, que tem vínculo com o clube somente até o dia 31 de janeiro e ainda não entrou em acordo com a diretoria são-paulina. Formado nas categorias de base de Cotia, o jovem recusou as propostas de renovação e pretende jogar no futebol europeu. A expectativa de atuar no West Ham, no entanto, esfriou. De acordo com o repórter Gabriel Sá, do Grupo Jovem Pan, o defensor receberá uma oferta do Olympiacos, da Grécia. Apesar de não ser uma equipe que dispute uma forte liga no Velho Continente, Luizão considera a mudança importante, já que poderá dividir vestiário com os experientes Marcelo e James Rodríguez.

Além do time grego, Luizão também é monitorado por clubes dos Emirados Árabes e do México. Semifinalista da última edição da Copa São Paulo de futebol Júnior, o zagueiro de 20 anos subiu ao profissional a pedido de Rogério Ceni e tem apenas 14 partidas com a equipe principal, registrando um gol. Apesar das boas atuações, ele sofre com a alta concorrência no setor defensivo, que também conta com Diego Costa, Léo, Miranda e Nahuel Ferraresi, além do machucado Robert Arboleda.