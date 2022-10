Pai de Arturo Vidal, meio-campista do Flamengo, é encontrado morto no Chile

De acordo com a imprensa local, Erasmo estava cuidando de cavalos da família quando sofreu uma parada cardiorrespiratória

THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Arturo Vidal perdeu o pai e virou dúvida para o confronto entre Flamengo e Corinthians



Pai do meio-campista Arturo Vidal, do Flamengo, Erasmo Vidal foi encontrado morto nesta terça-feira, 11, no Clube Hípico de Santiago, no Chile. De acordo com o diário local “La Tercera”, Erasmo estava cuidando de cavalos da família quando sofreu uma parada cardiorrespiratória. As equipes de emergência ainda tentaram reanimá-lo, mas o atendimento não foi o suficiente. Concentrado com a delegação Rubro-Negra, o volante chileno deve seguir o planejamento inicial e viajar para São Paulo, onde enfrenta o Corinthians, nesta quarta-feira, 12, na Neo Química Arena, pela primeira final da Copa do Brasil. Em nota, a cúpula flamenguista lamentou o episódio. “O Clube de Regatas do Flamengo lamenta o falecimento de Erasmo Vidal, pai do nosso atleta Arturo Vidal. Desejamos força neste momento difícil e seguimos juntos!”, escreveu a diretoria da agremiação carioca.