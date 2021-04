Sporting Cristal x São Paulo: Primo de Riquelme é preocupação para Crespo na estreia da Libertadores

O time peruano não sabe o que é ser derrotado há seis meses, desde outubro do ano passado, contabilizando 16 vitórias e 5 empates no período

Montagem sobre fotos/Reprodução/JovemPan/Marcos Riquelme/São Paulo FC Marcos Riquelme, do Sporting Cristal, será adversário do São Paulo na Libertadores



O São Paulo começa a sua trajetória na Copa Libertadores da América 2021 a partir das 21h30 (de Brasília) desta terça-feira, 20, diante do Sporting Cristal, em Lima, no Peru. Em busca do tetracampeonato na competição, o Tricolor tentará começar bem a fase de grupos para não repetir o fracasso da temporada passada, quando se despediu do torneio precocemente ao não se classificar para o mata-mata. Para tudo ocorrer bem e o time estrear com o pé direito, os comandados de Hernán Crespo terão que se alertar para não ser surpreendidos pelo atual campeão peruano, que tem Marcos Riquelme, primo do lendário Juan Román Riquelme, como uma das principais armas.

Marcos Riquelme, parente do ídolo do Boca Juniors, é o principal reforço do Sporting Cristal para a atual temporada. Revelado no Olimpo, pequeno clube da Argentina, o atacante é rodado na América do Sul, tendo passagens por Fénix de Pilar (ARG), Palestino (CHI), Audax Italiano (CHI), Universidad del Chile e Bolívar (BOL). No último, o centroavante se destacou, tendo uma média de quase um gol por partida – ele foi às redes, por exemplo, diante do Palmeiras, na fase de grupos da última Libertadores, quando o Alviverde venceu a equipe boliviana por 2 a 1. Já pelo conjunto peruano, o jogador de 31 anos já marcou duas vezes em duas partida, confirmando o perigo para o São Paulo no confronto de hoje.

O Sporting Cristal, porém, não se resume a Marcos Riquelme. Washington Corozo, ponta equatoriano, costuma ser o atacante que desequilibra com os dribles, atuando com frequência pelo lado esquerdo. Além deles, o time da capital também conta com o bom meio-campista Távara, responsável por organizar as jogadas. Melhor equipe do país, o Sporting não sabe o que é ser derrotado há seis meses, desde outubro do ano passado, contabilizando 16 vitórias e 5 empates no período.