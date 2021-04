Neymar responde se jogaria no Flamengo ou no São Paulo; confira

O camisa 10 do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira também foi questionado sobre um possível retorno ao Santos

EFE / EPA / PETER POWELL Neymar celebrando gol com a camisa do PSG



Neymar está na semifinal da Liga dos Campeões, tem contrato com o Paris Saint-Germain até a metade de 2022 e deve continuar no futebol europeu por mais alguns anos. O atacante, porém, abriu a caixa de perguntas em sua conta no Instagram, nesta segunda-feira, 19, para interagir com os seguidores e precisou responder sobre uma possível volta ao Brasil. Através da ferramenta “Stories”, o craque foi questionado se retornaria ao Santos, onde ganhou uma Copa Libertadores, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, e três edições do Campeonato Paulista. Além disso, ele foi perguntado se existe a possibilidade de vestir as cores do Flamengo ou do São Paulo.

Formado nas categorias de base do Alvinegro praiano, Neymar respondeu que “talvez” volte ao time da Vila Belmiro. Recentemente, o presidente Andrés Rueda, em entrevista coletiva, admitiu que tem o desejo de se reaproximar de ídolos do clube, como o camisa 10 da seleção brasileira e Pelé. O atacante também não descartou uma ida ao Flamengo, respondendo também com um “talvez” e postando uma foto com a camisa do Rubro-Negro. Vale lembrar que o jogador comemorou o título da equipe carioca na Libertadores de 2019. Já quanto ao São Paulo, Neymar não titubeou e disse que não jogaria no Tricolor paulista.