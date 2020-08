STJD defere pedido do Goiás e adia partida contra o São Paulo

Presidente do Goiás, Mauro Machado afirma que o clube “preferiu agir com coerência”

CARLOS COSTA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Jogadores chegaram a se aquecer em campo, mas jogo foi adiado por decisão do STJD



O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) deferiu o pedido do Goiás, que teve 10 jogadores diagnosticados com Covid-19, e permitiu o adiamento da partida contra o São Paulo, válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista ao SporTV, o presidente do Goiás, Mauro Machado, afirmou que o clube “preferiu agir com coerência” e não levar o time a campo. Todos os jogadores estavam concentrados, portanto, é possível que outros atletas também estejam com a doença.

“Teríamos 13 jogadores, 11 titulares e outros dois no banco. Sem goleiro. Infelizmente, pedimos a liminar no intuito de rever a partida. Ia ser uma festa bonita, mas é uma questão de segurança e saúde. Os 10 atletas estavam concentrados, e agente não sabe dizer se os outros podem estar também. Diante disso, prevaleceu a coerência e o bom senso. Precisamos agir de forma correta. Peço desculpas”, completou Machado.

Minutos depois da decisão do tribunal, a CBF confirmou o adiamento da partida. Ainda não há uma nova data para a realização do jogo. Pelas redes sociais, o São Paulo demonstrou apoio à decisão. “O São Paulo manifesta apoio e informa que está de acordo com a decisão de adiamento do jogo deste domingo, em Goiânia. Não há nada mais importante, neste momento, do que preservar a saúde e refletir à sociedade a importância dos cuidados.”

O São Paulo manifesta apoio e informa que está de acordo com a decisão de adiamento do jogo deste domingo, em Goiânia. Não há nada mais importante, neste momento, do que preservar a saúde e refletir à sociedade a importância dos cuidados. — São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 9, 2020

Entenda o caso

No início da tarde deste domingo, o Goiás informou que dez jogadores, oito do time titular, haviam sido diagnosticados com covid-19. O clube solicitou o adiamento da partida, mas não obteve resposta da CBF, e apelou então para o STJD. A resposta veio minutos antes do início da partida, quando o São Paulo já estava em campo, discutindo o caso com o delegado e o trio de arbitragem.

O Goiás afirmou que estava realizando cerca de 70 testes por semana, do tipo RT-PCR, em jogadores, comissão técnica e funcionários. Os últimos exames, porém, foram invalidados pela CBF e uma nova rodada de testes foi realizada em um laboratório escolhido pela entidade. Ao contrário das vezes anteriores, as amostras detectaram 10 atletas infectados. Os resultados só foram apresentados na manhã deste domingo, não respeitando, portanto, o período de 24h de antecedência para informar os resultados.

URGENTE: Partida entre Goiás x São Paulo é suspensa ⚽ Depois de 10 jogadores do Goiás serem diagnosticados com Covid-19 neste domingo, após exames realizados, o STJD atendeu pedido do clube goiano e suspendeu a realização da partida.@flaviopradojpgz explica essa bagunça. pic.twitter.com/NcH6vx6TdX — Jovem Pan Esportes (@JovemPanEsporte) August 9, 2020

O clube esmeraldino, então, decidiu realizar por conta própria uma nova bateria de exames nos jogadores contaminados e aguarda os resultados dos testes e a resposta da CBF sobre o pedido de adiar a partida da rodada de abertura no Brasileirão.