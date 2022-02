Técnico do sub-20, Alex diz que continuará no São Paulo em 2022

A afirmação do ex-jogador foi feita em resposta à uma publicação que abordava uma suposta transferência para o Avaí

Reprodução/São Paulo Fc Alex de Souza é o treinador do São Paulo



Alex de Souza, treinador do time sub-20 do São Paulo, encerrou uma novela na noite do último domingo, 13. Através de sua conta no Twitter, o ex-jogador afirmou que ele e PC de Oliveira, seu auxiliar, permanecerão trabalhando com os meninos de Cotia nesta temporada. A afirmação foi feita em resposta à uma publicação que abordava uma suposta transferência para o Avaí. “Vou ajudá-lo! PC Gusmão hoje está trabalhando no Londrina. PC de Oliveira é quem trabalha comigo no São Paulo. É uma das grandes referências do futsal mundial. Seguiremos em Cotia esse ano tentando desenvolver bem nosso trabalho e ajudar os meninos que sonham com futebol”, escreveu o profissional, que levou o Tricolor até a semifinal da Copinha deste ano.