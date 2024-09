Time reserva do São Paulo joga bem e vence o Cruzeiro no Mineirão

Gol foi marcado no segundo tempo, por William Gomes; apesar da vitória, Tricolor reclamou da arbitragem de Wilton Pereira Sampaio

GILSON LOBO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO João Marcelo jogador do Cruzeiro disputa lance com André Silva jogador do São Paulo



O São Paulo fez um bom primeiro tempo e um segundo ainda melhor na partida contra o Cruzeiro neste domingo (15), no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando com seus reservas, o Tricolor venceu a Raposa por 1 a 0, gol marcado por William Gomes. A equipe comandada por Luis Zubeldia está na quinta colocação, com 44 pontos, um a menos do que o Flamengo, primeiro time do G-4 (grupo de classificação direta à próxima edição da Libertadores). O resultado na capital mineira ainda quebrou um jejum de dois meses do São Paulo sem vencer como visitante. Apesar da vitória, a equipe do Morumbi saiu na bronca com a arbitragem.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O Tricolor chegou a balançar a rede no primeiro tempo, mas o gol do anulado após o VAR detectar impedimento de William Gomes. No entanto, as linhas traçadas pelo árbitro de vídeo deixaram algumas dúvidas na torcida. Além disso, os critérios usados pelo juiz Wilton Pereira Sampaio irritaram os são-paulinos, sobretudo o técnico Zubeldia, que foi amarelado. No segundo tempo, o São Paulo continuou melhor e fez um gol no contra-ataque, após inetnsa disputa de bola no meio-de-campo. Após a equipe paulista ficar com ela, Erick disparou pelo corredor central e soltou a bola na esquerda para William Gomes dominar e fuzilar Cássio, aos 14 minutos. Desta vez valeu e rendeu três pontos importantíssimos ao Tricolor.