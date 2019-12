Torcedores do SPFC pedem saída de Arboleda após foto com camisa do Palmeiras viralizar

Reprodução/Instagram Arboleda, do São Paulo, vestiu a camisa do Palmeiras durante as férias no Equador



O nome de Robert Arboleda está entre os assuntos mais comentados do Twitter desde a noite da última terça-feira (17). Isto, porque uma foto do defensor são-paulino vestindo uma camisa do Palmeiras viralizou na web, revoltando muitos torcedores do Tricolor.

De férias no Equador, seu país natal, Arboleda posou com a vestimenta do Verdão, na cidade de Esmeraldas. A foto foi publicada por Billy Arce, seu amigo jogador do Barcelona de Guayaqil.

Compartilhada por torcedores do São Paulo, a imagem logo virou assunto nacional e está gerando debate. Muitos internautas estão pedindo a rescisão do jogador com o clube do Morumbi. Outros, inclusive, estão comparando o caso com o de Jean, acusado de agressão física e psicológica pela esposa.

Peça-chave no sistema defensivo do São Paulo, Arboleda está na equipe desde 2017 e possui contrato com o são até junho de 2022. O equatoriano e o restante do grupo devem se reapresentar para a temporada 2020 no dia 6 de janeiro.

Confira algumas reações abaixo:

bom dia pra todos menos pro Arboleda — SPFC DA DECEPÇÃO (@SPFCDaDecepcao) December 18, 2019

Jean 👇

– Rescisão

– Cadeia Arboleda 👇

– Afastamento

– Venda Se tivermos dirigentes com culhões isso seria o correto a se fazer mas ….. #SPFC @SaoPauloFC — 379 dias 🇾🇪 2021 Vem M1TO 🇾🇪#VazaLeco (@edinn79) December 18, 2019

Durmo com Arboleda colocando camisa do Rival e acordo com Jean espancando mulher na moral sem condições — Gabriel Souza (@spfcbr_gabriel) December 18, 2019

Informada sobre os fatos, penso que o melhor seria a venda de Arboleda, pois não terá mais clima e com toda razão a torcida pegará no pé.

Jean é caso de polícia e recisão de contrato com pagamento de todas as multas por ele. — Malévola Loira 🇾🇪 (@apaula_1) December 18, 2019

Resumo das coisas rolando: Venda Arboleda e deixa meu Walce jogar Cadeia no Jean, se confirmada a agressão — THicoliro (@thisarpe) December 18, 2019