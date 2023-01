Torcida do São Paulo faz campanha para volta de Lucas Moura, que não renovará com o Tottenham

Atacante de 30 anos está analisando propostas; não há negociações com o Tricolor Paulista

Divulgação/ Tottenham Lucas Moura está no clube inglês desde 2018, mas está fora dos planos do treinador



Lucas Moura ficou em 1º lugar no Trending Topics do Twitter Brasil na noite desta quarta-feira, 11, quando a torcida do São Paulo se mobilizou para pedir sua volta ao clube. O atacante de 30 anos está em fim de contrato com o Tottenham, da Inglaterra, e não renovará. Lucas iniciou sua carreira profissional no Tricolor em 2010. Atuou na equipe principal até 2012, participando de 74 partidas e marcando 19 gols. Foi campeão da Copa Sul-Americana. Em seguida rumou para a Europa e defendeu o PSG (2013-2018) e o Tottenham (2018-atualmente). No clube inglês teve muitos problemas com lesão e nas duas últimas temporadas quase não tem atuado. Com a hashtag #VoltaLucas, a torcida são-paulina pede a contratação do atacante. Com salário de R$ 2,2 milhões por mês, o valor de mercado de Lucas é de 12 milhões de euros (R$ 66 milhões, na cotação atual), segundo o Transfermarkt. No entanto, em entrevista ao ge.com o empresário de Lucas, Júnior Pedroso, disse que não há negociações com o clube brasileiro e que o jogador está analisando propostas.

Lucas Moura ou melhor o LUCAS, é o atacante da minha geração (dos 20 aos 26) ele era mágico, rapido, fazia gol e dava passe. O jogador perfeito. Legítimo craque e q nunca tirou o pé de uma bola mesmo vendido pro PSG. Nessas cores seu futebol atinge patamares incriveis #VoltaLucas pic.twitter.com/pOyMJrvlet — duzin (@duzin_01) January 11, 2023