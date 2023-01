CBF anuncia mudança na data da Supercopa do Brasil entre Palmeiras e Flamengo

Jogo acontecerá no sábado, dia 28, no estádio Mané Garrincha, em Brasília

Poucas horas depois de revelar o local, dia e horário da Supercopa do Brasil 2023, a CBF divulgou na noite desta quarta-feira, 11, que a pedido da administração do Mané Garrincha, em Brasília, precisou alterar o dia e a data da decisão entre Palmeiras (campeão do Brasileirão) e Flamengo (campeão da Copa do Brasil). O jogo estava inicialmente marcado para o dia 29 de janeiro, domingo, às 16h, mas agora acontecerá no sábado, dia 28, às 16h30 (horário de Brasília). A entidade ainda não revelou quando começará a vender os ingressos e nem a carga para cada time. A Supercopa foi criada em 1990, mas vai apenas para a sua sexta edição. Entre 1992 e 2019 a competição não aconteceu. Essa é a segunda decisão entre Flamengo e Palmeiras, que se enfrentaram em 2021 com vitória para o rubro-negro, nos pênaltis. Os cariocas, inclusive, são os maiores campeões com 2 títulos.