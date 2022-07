Brasil é derrotado pela Itália e fica com o vice na Liga das Nações de Vôlei Feminina 

A equipe treinada por José Roberto Guimarães, que conta com várias jogadoras jovens, até fez um jogo duro, mas pecou na defesa e não conseguiu reagir

Reprodução/Twitter/@volei Brasil perdeu para a Itália na final da Liga das Nações de Vôlei Feminina



A seleção brasileira feminina de vôlei lutou bastante, mas acabou ficando com o vice da Liga das Nações ao ser derrotada pela Itália por 3 sets a 0, com parciais de 23/25, 22/25 e 22/25, em Ancara, na Turquia. Na tarde deste domingo, 17, a equipe treinada por José Roberto Guimarães, que conta com várias jogadoras jovens, até fez um jogo duro, mas pecou na defesa e não conseguiu reagir durante a partida. Apesar do sentimento de frustração, as brasileira deixam o campeonato de cabeça erguida e com esperança para competições futuras. Além de terminar a fase de grupos na segunda posição, a equipe nacional derrotou adversários fortes no mata-mata, como Japão e Sérvia. Com o resultado, o Brasil fica com a terceira medalha de prata do torneio, enquanto as italianas levantam o troféu pela primeira vez – nas outras três edições do torneio, os Estados Unidos saíram como vencedores.